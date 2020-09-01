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Криклий рассказал о запуске частной тяги на Укрзализныци
08:29 01.09.2020 |
Процесс запуска локомотивов частных компаний на пути Укрзализныци находится на финальном этапе, а первого участника эксперимента Министерства инфраструктуры Украины уже выбрано. Об этом в интервью УНН сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
"Частная тяга у нас на финальном этапе. Подписан приказ о первом участнике эксперимента, и это одна из задач, которую мы вписали в аналог историй взаимодействий с ЕС, где предусмотрено, что будет более чем один перевозчик на железной дороге. Имеется в виду, что УЗ потеряет свое монопольное положение и появятся еще игроки", - рассказал Криклий.
Также он отметил, что Мининфраструктуры учитывает все возможные риски демонополизации рынка грузовых перевозок.
"Мы здесь будем очень осторожно подходить, потому что демонополизируя рынок, мы можем создать себе крупных конкурентов, которые могут иметь возможность забрать одно из самых прибыльных направлений - это грузовые перевозки, и мы тем самым, наша стратегическая компания - может оказаться в плачевном положении, поэтому нужно проводить очень взвешенную политику. Но тем не менее, мы решаемся на это и будем однозначно идти", - отметил Криклий.
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