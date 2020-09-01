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Нафтогаз заявляет, что у него незаконно отобрали Будищанско-Чутовский участок
08:20 01.09.2020 |
НАК "Нафтогаз Украины" заявляет, что продолжит отстаивать права в связи с лишением специальных разрешений на пользование недрами Будищанско-Чутовской площади, которую Государственная служба геологии и недр 31 августа продала на открытом аукционе.
Об этом написала пресс-служба компании в Facebook.
"По мнению Нафтогаза, в 2017 году Госгеонедра необоснованно издали приказ, послуживший основанием для отмены выданных ему спецразрешений на эти площади. Рекордная цена в 650,5 млн грн, за которую была продана Будищанско-Чутовская площадь на аукционе, свидетельствует о высокой рыночной оценке причиненных Нафтогазу убытков", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за пять лет, с конца 2011 года, компания инвестировала в освоение этих площадей почти 1 млрд грн, из которых более 750 млн грн - в Будищанско-Чутовскую.
"В частности, на Будищанско-Чутовском участке Нафтогаз выполнил комплекс 3D-сейсморазведочных, гравиметрических, магнитометрических, геохимических исследований, провел комплексную переобработку и переинтерпретацию всех имеющихся материалов, пробурил три продуктивных скважины, которые открыли три месторождения. Компания построила комплексные цифровые гидродинамические модели открытых месторождений и получила подтверждение оценки запасов открытых месторождений по системе SPE-PRMS", - добавили в Нафтогазе.
Однако Госгеонедра 13 марта 2017 года без проверки фактического состояния выполнения программ работ издали приказ №124 о приостановлении действия выданных Нафтогазу специальных разрешений на пользование недрами на эти участки.
"Основанием для этого стало соответствующее решение Полтавского областного совета, которое не содержит никаких обоснований и подтверждающих документов, зато базируется на предвзятых обращениях отдельных депутатов. По мнению Нафтогаза, решение Госгеонедр о приостановлении действия специальных разрешений компании - неправомерно. В данное время Нафтогаз продолжает оспаривать его в судебных инстанциях", - отметили в Нафтогазе.
Как сообщалось, в июне 2020 года Госгеонедра объявили о намерении выставить Будищанско-Чутовскую площадь на открытый аукцион. Сегодня ее продали за 650,5 млн грн компании, которая ходит в группу ДТЭК.
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