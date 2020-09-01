АМКУ вернул DCH Ярославского заявку на покупку «Мотор Сичи»

Антимонопольный комитет Украины не принял к рассмотрению заявку группы DCH бизнесмен Александра Ярославского на покупку свыше 25% акций ПАО "Мотор Сич", говорится в сообщении DCH в понедельник.

"... по тексту (документа АМКУ - ИФ) перечислен ряд технических процедурных моментов, которыми комитет обосновывает свое решение, а также сделан запрос относительно дополнительной информации", - указывается в релизе.

Согласно ему, речь якобы идет о достаточно мелких моментах, не имеющих отношения к профильному виду деятельности "Мотор Сич", в частности, о наличии у обоих компаний дочек в медицине - ООО "Клиника Мотор-Сич" и ООО "Медицинский центр "Наша надежда" и на финрынке - ООО "Фирма Мотор-Дилер", а со стороны DCH - ООО "Девелопмент Констракшн Холдинг", ООО "Компания по управлению активами "Геритидж инвестмент менеджмент", банк "Кредит Днепр".

АМКУ также заинтересовал вопрос о возможности использования агротехнических изделий "Мотор Сичи" (картофелесажалки, картофелекопалки, бороны, плуги, культиваторы, косилка роторная навесная) как навесного оборудования для тракторов производства ПАО "ХТЗ", принадлежащего DCH.

"Согласно действующему законодательству возврат заявки не лишает заявителя права обратиться в Антимонопольный комитет Украины повторно", - отметила группа в релизе.

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31.08.20 США обеспокоены попытками Китая купить украинскую компанию «Мотор Сич»

Вашингтон тревожат инвестиции Пекина в украинскую промышленность, заявил глава Госдепартамента США Помпео президенту Зеленскому. Китай пытается приобрести предприятие по производству авиадвигателей "Мотор Сич".



В начале августа DCH заявила о договоренности с китайской Beijing Xinwei Technology Group о совместной деятельности по развитию украинского авиастроения и, в частности, запорожского "Мотор Cич". Компании подали совместное заявление в АМКУ на покупку предприятия, в том числе DCH претендует на более чем 25% акций.

В свою очередь АМКУ уведомил о рассмотрении четырех дел о концентрации в виде приобретения опосредованного контроля над ПАО "Мотор Сич", в том числе приобретение без получения разрешения ведомства, начатое по собственной инициативе. "По результатам проведенной проверки в случае выявления нарушений будут приняты жесткие меры реагирования в соответствии с действующим законодательством", - заявлял АМКУ.

ПАО "Мотор Сич" - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100 стран мира.

Инвестпортфель DCH включает активы в таких отраслях как строительство и девелопмент (сеть ТРЦ "Караван Megastorе" в Киеве, Харькове и Днепре, отель Kharkiv Palace, ЖК "Воздвиженка), финансы (страховая компания "ИНГО"), промышленность (ХТЗ, рудник "Сухая Балка", Днепровский метзавод), транспорт (международный аэропорт "Харьков"), спорт (регбийный клуб "Олимп").

В октябре 2019 года Ярославский заявил о готовности группы инвестировать в аэровокзальный комплекс международного аэропорта "Днепр", а также об участии в приватизации ГП "Завод "Электротяжмаш" (Харьков) и "Харьковоблэнерго".