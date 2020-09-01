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НБУ на тендере по 90-дневному рефинансированию 28 августа предоставил Кредобанку, Аккордбанку и УБРР 930 млн грн
17:12 31.08.2020 |
Национальный банк Украины (НБУ) на аукционе 28 августа по рефинансированию на срок до 90 дней предоставил трем банкам 930 млн грн под 6% годовых, сообщается на сайте регулятора в понедельник.
Согласно данным НБУ, в ходе тендера Кредобанк (Львов) привлек 600 млн грн, Аккордбанк - 320 млн грн и Украинский банк реконструкции и развития (УБРР, оба - Киев) - 10 млн грн.
В целом, начиная с 30 апреля, центробанк провел 16 аукционов по 90-дневному рефинансированию на общую сумму около 16,06 млрд грн, а тендеры, запланированные на 5 июня и 10 июля, не состоялись из-за отсутствия заявок, свидетельствуют его данные.
Кроме того, начиная с 8 мая Нацбанк провел четыре тендера по рефинансированию на срок от года до пяти лет на общую сумму 14,46 млрд грн.
Согласно графику тендеров, обнародованному на сайте НБУ, следующий аукцион по 90-дневному рефинансированию состоится 4 сентября, а по рефинансированию на срок от года до пяти лет - 11 сентября.
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