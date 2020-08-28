Фонд гарантирования объявил конкурс по выводу банка «Аркада» с рынка

Фонд гарантирования вкладов физлиц объявил о начале открытого конкурса с целью выведения неплатежеспособного банка "Аркада" с рынка и предлагает ряд способов, среди них - продажа банка инвестору.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.

Фонд предлагает следующие способы вывода неплатежеспособного банка с рынка: ликвидация банка с отчуждением в процессе ликвидации всех или части его активов и обязательств в пользу принимающего банка, отчуждение всех или части активов и обязательств неплатежеспособного банка в пользу принимающего банка с отзывом банковской лицензии неплатежеспособного банка и последующей его ликвидацией. Или создание и продажа инвестору переходного банка с передачей ему активов и обязательств неплатежеспособного банка и последующей ликвидацией неплатежеспособного банка; продажа неплатежеспособного банка инвестору.

Открытый конкурс проводится среди банков, а также предварительно квалифицированных лиц, включенных Национальным банком в перечень предварительно квалифицированных лиц, соответствующих условиям открытого конкурса.

Как сообщал Укринформ, банк «Аркада» отнесен к категории неплатежеспособных. Соответствующее решение Правление Национального банка приняло 25 августа 2020 года.

В Нацбанке заявили, что решение отнести банк "Аркада" к неплатежеспособным принято из-за уменьшения нормативов капитала.

По данным СМИ, банк «Аркада" закончил первое полугодие с убытком 9,75 млн грн. Объем вкладов физлиц - 402,6 млн грн, юрлиц - 308,8 млн грн.

В конце мая и в начале лета под НБУ, Офисом Президента и КГГА состоялись митинги инвесторов жилых проектов банка «Аркада».

Банк «Аркада» остановил строительство трех жилых массивов в Киеве ( «Патриотика», «Эврика», «Патриотика на озерах»), в строительство квартир в которых вложили средства более 12 тыс. граждан; речь идет о почти 40 многоэтажных жилых домов.