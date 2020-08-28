ООО «Украинская локомотивостроительная компания» стало первым участником проекта о допуске частных локомотивов к работе на ЖД путях общего пользования.

Определен первый участник проекта по допуску частной тяги на пути Укрзализныци

Как передает Укринформ, соответствующий приказ № 540 от 26 августа 2020 года "Об определении перечня участников экспериментального проекта и участков железнодорожных путей общего пользования для осуществления курсирования частных локомотивов" издан Министерством инфраструктуры Украины, сообщают в министерстве.

"Мы издали приказ об определении первого участника экспериментального проекта по допуску субъектов частной тяги. Им стала Украинская локомотивостроительная компания", - сказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

В рамках проекта ООО "Украинская локомотивостроительная компания" будет осуществлять курсирование частных локомотивов сразу на 9 участках железнодорожных путей общего пользования, а именно: Стрый - Ивано-Франковск; Тернополь - Шепетовка; Шепетовка - Калиновка 1; Староконстантинов 2 - Гречаны; Староконстантинов 1 - Гречаны; Староконстантинов 2 - Калиновка 1; Староконстантинов 1 - Калиновка 1; Гусятин - Ярмолинцы - Гречаны; Каменец-Подольский - Гуменцы - Балин - Дунаевцы - Ярмолинцы - Гречаны.

Министр отметил, что создание конкурентного рынка железнодорожных перевозок - одно из обязательств Украины в соответствии с соглашением об Ассоциации с ЕС, в рамках которого предполагается привлечение перевозчиков на железной дороге.

"Наша главная цель - ликвидировать дефицит тяги и монополию Укрзализныци, но при этом сохранить баланс между тем, чтобы защитить интересы УЗ как перевозчика и удовлетворить интересы бизнеса как грузоотправителя. Это должен быть аккуратный и продуманный переход, ведь демонополизируя рынок мы можем вызвать слишком большую конкуренцию на нем и потерять одно из наиболее прибыльных направлений УЗ - грузовые перевозки. Чтобы не было такого негативного сценария, политика в этом вопросе должна быть максимально взвешенной», - отметил Криклий.

В министерстве отмечают, что всего комиссия по отбору участников экспериментального проекта по допуску субъектов частной тяги провела 6 заседаний, на которых рассмотрела 23 заявки от 10 частных компаний. 7 заявителей по 15 заявлениям признаны участниками экспериментального проекта.

По 9 заявлениям от 3-х компаний принято решение отказать в участии в экспериментальном проекте на указанных в заявлениях участках по разным причинам. В частности, из-за неполного пакета документов, нахождения предложенного участка в пределах станции, а также из-за наличия на участке движения скоростных пассажирских поездов.

В то же время 2 компании предоставили пакеты документов в рамках второго этапа отбора. К одному из этих участников были предоставлены существенные замечания, а их документы возвращены на доработку.

