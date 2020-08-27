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Банк «Авангард» сократит уставный капитал на 33,3% путем снижения номинальной стоимости акций
09:09 27.08.2020 |
Акционер банка "Авангард" (Киев) 25 августа решил уменьшить уставный капитал финучреждения на 33,3%, или на 100,04 млн грн - до 200,08 млн грн путем снижения номинальной стоимости простых именных акций.
Согласно сообщению банка в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), основанием для принятия такого решения стало внесение изменений в закон "о банках и банковской деятельности" в мае в части снижения требований к минимальном размеру уставного капитала банков с 500 млн грн до 200 млн грн.
Уточняется, что владельцем 122 тыс. простых именных акций банка (100% уставного капитала) остается Westal Holdings Ltd. (Кипр).
Банк "Авангард" зарегистрирован НБУ в июле 2013 года.
Согласно данным НБУ, по состоянию на начало 2020 года Макару Пасенюку опосредовано принадлежало 45,011005% акций банка, Константину Стеценко - 44,992663% и Владимиру Демчишину - 9,996332%.
Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2020 года по размеру общих активов (1,818 млрд грн) банк занимал 46-е место среди 75 украинских банков.
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