Правительство предлагает оставить в управлении государства около 600 объектов - Шмыгаль





В перечень объектов, запрещенных к приватизации, входит около 600 госпредприятий.

Как передает Укринформ, об этом сообщил в Фейсбуке Премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Сегодня правительство одобрило законопроект, который определяет перечень государственных предприятий, не подлежащих приватизации. Мы предлагаем оставить в управлении государства примерно 600 объектов", - заявил Шмыгаль.

По его словам, эти объекты определялись по следующим критериям: предприятия, обеспечивающие энергетическую независимость и обороноспособность государства; предприятия, являющиеся естественными монополиями, и предприятия, деятельность которых имеет критически важное значение для общества.

"Среди таких объектов «Нафтогаз», «Энергоатом», «Укрэнерго», «Укргидроэнерго», «Укрзализныця», «Укрпочта» и другие", - уточнил Шмыгаль.

По его словам, в государственной собственности останется и одно из главных космических предприятий страны - Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова. "За прошедшие годы на «Южмаше» сформировалась задолженность в размере более 300 млн грн. Это долги как по зарплате работникам, так и по уплате налогов и сборов... Сегодня по поручению Президента мы урегулировали этот вопрос, определив порядок погашения задолженности по выплате заработной платы и ЕСВ", - заявил премьер.

Он отметил, что стратегически важные предприятия останутся в управлении государства, а "проведение честной и прозрачной приватизации придаст мощный импульс развитию экономики и бизнеса".

"Передача неэффективных предприятий в управление частных управленцев принесет Украине дополнительные инвестиции и новые рабочие места", - считает Шмыгаль.

Как сообщал Укринформ, Министерство экономики разработало законопроект, которым определило перечень объектов, запрещенных к приватизации. В первую очередь это предприятия, обеспечивающие энергетическую независимость и обороноспособность государства, а также предприятия, деятельность которых имеет важное значение для общества.