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Кабмин назначил председателем правления «Укрзализныци» Владимира Жмака
08:15 27.08.2020 |
С 2019 года Жмак занимает должность председателя наблюдательного совета государственного аэропорта «Борисполь».
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на заседании правительства.
Кто такой Жмак
В 2005 году Жмак стал советником президента «Киевстара», где отвечал за развитие новых направлений бизнеса. В 2011 году занял должность исполнительного директора российско-британской компании «ТНК-ВР Коммерс», а через год был назначен президентом и главным управляющим директором этой компании. После поглощения компании «Роснефтью» - президентом «РН-Украина».
На данный момент занимает должность старшего руководителя проектов в украинском консалтинговой компании - «Европейская консалтинговая группа». Кроме того, с 2019 года он занимает должность председателя наблюдательного совета государственного аэропорта «Борисполь».
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