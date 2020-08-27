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Причиной банкротства банка «Аркада» стала потеря здания в центре Киева
12:36 26.08.2020 |
Национальный банк Украины признал банк "Аркада неплатежеспособным из-за уменьшения капитала до одной трети от норматива. Проблемы банка не связаны с пандемией коронавируса и уменьшением деловой активности.
Об этом на брифинге сказал глава НБУ Кирилл Шевченко.
Как отметил Шевченко, НБУ был обязан это сделать в соответствии с законом о банках.
"Причина выведения банка с рынка это уменьшение норматива капитала до менее чем до одной трети от минимально установленного уровня. В банк введена сегодня утром временная администрация", - сказал он.
Глава НБУ подчеркнул, что эти меры никоим образом не связаны с пандемией, уменьшением бизнес-активности.
"Проблемы банка возникли из-за потери актива. Это здания и земельный участок, который находится на улице Ольгинская. В прошлом году банк "Аркада" передал это здание в залог родственному лицу, а недавно кредитор взыскал эту недвижимость за несвоевременное обслуживание долга. В результате потери такого крупного актива капитал банка стал отрицательным и НБУ был обязан признать его неплатежеспособным", - сказал Шевченко.
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