Финансовые новости
- |
- 27.08.20
- |
- 02:41
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
НБУ предоставил рефинансирование банку Авангард на 60 миллионов
09:10 26.08.2020 |
Национальный банк Украины 21 августа 2020 года предоставил рефинансирование АО "Банк Авангард" на 60,0 млн грн.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
21 августа 2020 года состоялся количественный тендер по рефинансированию банков сроком до 84 дней, по результатам которого удовлетворена заявка 1-го банка на общую сумму 60,0 млн грн по процентной ставке в размере 6,00% годовых.
Согласно данным НБУ, кредит рефинансирования путем проведения тендера получил АО "Банк Авангард".
Как сообщал Укринформ, Национальный банк Украины 14 августа 2020 года предоставил рефинансирование 14 банкам на общую сумму 4,844 млрд грн.
Рефинансирования (refinancing) - это операции по предоставлению банкам кредитов в установленном Национальным банком порядке. Основной целью рефинансирования является регулирование ликвидности банков во исполнение Национальным банком функции кредитора последней инстанции.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Выбивание долгов, отмена спецтарифов на газ и больше контроля от ЕС: На каких условиях Украине дали кредит
|Завершение войны от Зеленского: Что не так с «небоевыми» потерями в зоне ООС
|Предвыборная удавка России. Зачем Зеленский требует список требований для вступления в ЕС
|Дело по обвинению подозреваемых в убийстве Шеремета будет рассматривать суд присяжных, заседание по существу назначено на 4 сентября
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Кабмин допустил приватизацию "Нафтогаза" и "Укрпошты"
|Причиной банкротства банка «Аркада» стала потеря здания в центре Киева
|9 млрд грн на счетах банка Аркада ничем не гарантированы – глава ФГВФЛ
|НБУ предоставил рефинансирование банку Авангард на 60 миллионов
|Roshen не имеет отношения к производству патоки – корпорация о возбуждении дела АМКУ
|Минэнерго ищет оптимальную юридическую модель корпоратизации Энергоатома
Это интересно
|Новый рекорд скорости передачи данных по оптоволокну составил 178 Тбит/c
|Бывшему советнику Трампа предъявили обвинение в мошенничестве
|Доход Alibaba Group в прошлом квартале составил 21,8 млрд долларов, чистая прибыль — 6,6 млрд долларов
|Салон нового Mercedes-Benz S-Класса полностью раскрыт до премьеры
|Apple стала первой компанией в США стоимостью свыше 2 трлн долларов
|В Высокий суд Лондона поступил коллективный иск к Marriott International
|Трамп одобрил покупку TikTok компанией Oracle