Roshen не имеет отношения к производству патоки – корпорация о возбуждении дела АМКУ

Кондитерская корпорация Roshen заявляет, что не имеет никакого отношения к производству патоки и, соответственно, отрицает нарушения в злоупотреблении монопольным положением на указанном рынке.

"На сегодня Roshen не получила от АМКУ ни одного официального сообщения о возбуждении дела по признакам злоупотребления монопольным положением. После получения от АМКУ официальной документации о начале расследования корпорация будет максимально способствовать должностным лицам комитета в предоставлении необходимых данных", - сообщили в пресс-службе кондкорпорации агентству "Интерфакс-Украина".

В корпорации также заявили, что в своей̆ работе соблюдают действующее законодательство, добросовестно сотрудничают с АМКУ, предоставляя необходимую информацию, но не понимают, какое отношение производитель кондитерских изделий может иметь к потенциальным нарушениям на сырьевом рынке.

Утверждения, содержащиеся в информации АМКУ, Roshen считает безосновательными и не соответствующими действительности.

Как сообщалось, АМКУ 21 августа возбудил дело против субъектов хозяйствования, которые входят в состав группы компаний Roshen, по признакам злоупотребления монопольным положением на рынке патоки.

Корпорация Roshen входит в топ-30 крупнейших производителей кондитерских изделий в мире. Включает Киевскую, Кременчугскую, две Винницкие кондитерские фабрики и Винницкий молочный завод, Бисквитный комплекс в Борисполе (Украина); Клайпедскую кондитерскую фабрику (Литва) и фабрику Bonbonetti Choco (Венгрия). Производственная деятельность Липецкой фабрики (РФ) остановлена с 1 апреля 2017 года.

Корпорация производит около 320 видов кондитерских изделий. Общий объем производства достигает 450 тыс. тонн продукции в год. Сеть фирменных магазин Roshen в Украине насчитывает около 70 магазинов в разных регионах страны. Первый открылся в 2009 году в Киеве.