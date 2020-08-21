Финансовые новости
- |
- 21.08.20
- |
- 14:23
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
АМКУ рекомендует Укртрансгазу пересчитать стоимость услуг для госпредприятия
11:09 21.08.2020 |
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил АО "Укртрансгаз" обязательные к рассмотрению рекомендации пересчитать стоимость фактически выполненных работ (оказанных услуг) по приостановке/возобновлению транспортировки природного газа ГП «Укрхимтрансаммиак».
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба АМКУ.
Отмечается, что рекомендации даны с целью устранения последствий нарушения законодательства о защите экономической конкуренции. В результате рассмотрения заявления ГП «Укрхимтрансаммиак» о злоупотреблении АО «Укртрансгаз» монопольным (доминирующим) положением на рынке природного газа в АМКУ пришли к выводу, что в течение 2019 года АО «Укртрансгаз» имело признаки субъекта хозяйствования, занимавшего монопольное (доминирующее) положение на рынке транспортировки природного газа. Также комитет установил, что взыскание АО «Укртрансгаз» с ГП «Укрхимтрансаммиак» завышенной платы за услуги по прекращению/возобновлению транспортировки природного газа, предоставленные в апреле и ноябре 2019 года, содержало признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Виталий Портников: Ненужный куратор ненужных «республик»
|Загроза на столі: навіщо МОЗ хоче знищити європейську систему харчової безпеки в Україні
|По плану Кремля. Будет ли 25 августа большая зрада, обещанная Кравчуком
|Россия на ТКГ «жестко продавливает» политическую субьективизацию временно оккупированных территорий - Гармаш
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Антимонопольный комитет открыл дело против Roshen
|Морпорт «Ольвия» официально передали в концессию
|АМКУ рекомендует Укртрансгазу пересчитать стоимость услуг для госпредприятия
|В Кабмине назвали сроки концессии паромной переправы в порту «Черноморск»
|Тендеры на закупки: СБУ разоблачила миллионные хищения в Укрзализныце
|ОККО покупает Херсонскую нефтепервалку
Это интересно
|Использовавшаяся в шестой раз ракета SpaceX Falcon 9 успешно вывела на орбиту очередную партию спутников Starlink
|Aston Martin представил «бондовские» Vantage и DBS Superleggera
|Porsche Cayenne GTS получил спортивный выпуск. Его разрабатывали четыре года
|США ужесточают ограничения на доступ Huawei к технологиям и микросхемам
|Первый электрокар Cadillac окажется дешевле Tesla, Audi и Jaguar
|Европейцы не получат новые Bronco
|Пентагон создал рабочую группу по изучению НЛО