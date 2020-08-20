Тендеры на закупки: СБУ разоблачила миллионные хищения в Укрзализныце

Служба безопасности Украины задокументировала многомиллионную коррупционную схему при закупках для ремонта пассажирского подвижного состава Укрзализныци.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"По данным предварительного следствия, противоправный механизм был организован менеджментом филиала «Пассажирская компания» Укрзализныци через аффилированные коммерческие структуры, в том числе с признаками фиктивности", - говорится в сообщении.

Как установили оперативники спецслужбы, в течение 2019-2020 годов филиал выделил свыше 60 млн гривень для закупки товарно-материальных ценностей для ремонта пассажирского подвижного состава. Победителями тендерных торгов стали подконтрольные организаторам структуры, которым Укрзализныця перечислила всю сумму.

Инициированные СБУ экспертизы показали безосновательное завышение стоимости продукции, что нанесло ущерб государству на сумму почти 12 млн гривень, отмечают в спецслужбе.

Сейчас для документирования противоправной деятельности СБУ совместно с Нацполицией проводят в Киеве и Виннице ряд обысков в служебных помещениях Укрзализныци и офисах коммерческих структур.

В рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.