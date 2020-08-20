ОККО покупает Херсонскую нефтепервалку

Антимонопольный комитет начал рассмотрение дела о концентрации компанией «Галнафтогаз» доли в уставном капитале владельца Херсонского нефтеперевалочного комплекса - ООО «Нафта Трансшипмен», говорится в сообщении пресс-службы АМКУ.

«При определенных условиях, в результате концентрации возможно усиление группы ОККО на рынках хранения, оптовой и розничной торговли топливом. Транзакция также может создавать барьеры для входа на указанные рынки других субъектов хозяйствования», - говорится в сообщении.

Кроме того, в АМКУ отмечают, что имеющаяся в материалах заявления ОККО информация дает основания полагать, что сделка может привести «к существенному ограничению конкуренции на рынках бензинов и дизельного топлива».

В связи с этим, комитет просит заинтересованных лиц до 19 сентября 2020 г. предоставить информацию, которая может повлиять на его решение.

Как сообщал enkorr, в июле ОККО совершила дебютную морскую поставку дизельного топлива из Греции объемом 6,4 тыс. т на Херсонский нефтеперевалочный комплекс. По информации enkorr, компания также реконструировала объект.

Напомним, Херсонская перевалка перевалка по решению Приморского суда Одессы в 2014 году была передана в управление государственному «Предприятию по обеспечению нефтепродуктами» ПОНП. В июле 2019 г. решением суда комплекс был передан в управление Агентству розыска и менеджмента активов (АРМА).

Агентство в свою очередь предприняло попытку без открытого конкурса передать его в управление ООО «Вествайт Трейд». Эту компанию «Наши Гроши» через родственные связи одного из топ-менеджеров связывали с группой WOG. После общественного резонанса и информации о начале расследования НАБУ, АРМА разорвала договор с «Вествайт Трейд» и объявила аукцион по продаже перевалки на площадке СЭТАМ.

По результатам конкурса 18 ноября 2019 г. перевалка была продана за 200 млн грн компании «Варуна Вест»,которая в январе 2020 г. была переименована в «НАФТА-Трансшипмент».

Справка enkorr

OKKO Group - всеукраинский холдинг, флагманом которого является сеть АЗК ОККО («Концерн Галнафтогаз»). В состав OKKO Group входит более 10 разнопрофильных бизнесов в сфере производства, торговли, строительства, страховых, сервисных и других услуг.

Акционерами и институциональными инвесторами компаний холдинга является Европейский банк реконструкции и развития, Goldman Sachs, Horizon Capital, Renaissance Capital, Genesis Asset Managers, LLP и др.

Херсонский нефтеперевалочный комплекс состоит из нефтегавани и нефтебазы. Резервуарный парк нефтегавани включает в себя 13 рабочих резервуаров емкостью 38,85 тыс. куб. м. Комплекс имеет выход к трем причалам. На перевалке функционирует автоналив, мощностью примерно 1 тыс. куб. м/сутки. В 2018 г. терминал под управлением ГП ПОНП обработал 136 тыс. т импортных нефтепродуктов, став четвертой крупнейшей перевалкой в стране.

