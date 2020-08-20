Финансовые новости
- |
- 20.08.20
- |
- 16:53
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
ОККО покупает Херсонскую нефтепервалку
14:24 20.08.2020 |
Антимонопольный комитет начал рассмотрение дела о концентрации компанией «Галнафтогаз» доли в уставном капитале владельца Херсонского нефтеперевалочного комплекса - ООО «Нафта Трансшипмен», говорится в сообщении пресс-службы АМКУ.
«При определенных условиях, в результате концентрации возможно усиление группы ОККО на рынках хранения, оптовой и розничной торговли топливом. Транзакция также может создавать барьеры для входа на указанные рынки других субъектов хозяйствования», - говорится в сообщении.
Кроме того, в АМКУ отмечают, что имеющаяся в материалах заявления ОККО информация дает основания полагать, что сделка может привести «к существенному ограничению конкуренции на рынках бензинов и дизельного топлива».
В связи с этим, комитет просит заинтересованных лиц до 19 сентября 2020 г. предоставить информацию, которая может повлиять на его решение.
Как сообщал enkorr, в июле ОККО совершила дебютную морскую поставку дизельного топлива из Греции объемом 6,4 тыс. т на Херсонский нефтеперевалочный комплекс. По информации enkorr, компания также реконструировала объект.
Напомним, Херсонская перевалка перевалка по решению Приморского суда Одессы в 2014 году была передана в управление государственному «Предприятию по обеспечению нефтепродуктами» ПОНП. В июле 2019 г. решением суда комплекс был передан в управление Агентству розыска и менеджмента активов (АРМА).
Агентство в свою очередь предприняло попытку без открытого конкурса передать его в управление ООО «Вествайт Трейд». Эту компанию «Наши Гроши» через родственные связи одного из топ-менеджеров связывали с группой WOG. После общественного резонанса и информации о начале расследования НАБУ, АРМА разорвала договор с «Вествайт Трейд» и объявила аукцион по продаже перевалки на площадке СЭТАМ.
По результатам конкурса 18 ноября 2019 г. перевалка была продана за 200 млн грн компании «Варуна Вест»,которая в январе 2020 г. была переименована в «НАФТА-Трансшипмент».
Справка enkorr
OKKO Group - всеукраинский холдинг, флагманом которого является сеть АЗК ОККО («Концерн Галнафтогаз»). В состав OKKO Group входит более 10 разнопрофильных бизнесов в сфере производства, торговли, строительства, страховых, сервисных и других услуг.
Акционерами и институциональными инвесторами компаний холдинга является Европейский банк реконструкции и развития, Goldman Sachs, Horizon Capital, Renaissance Capital, Genesis Asset Managers, LLP и др.
Херсонский нефтеперевалочный комплекс состоит из нефтегавани и нефтебазы. Резервуарный парк нефтегавани включает в себя 13 рабочих резервуаров емкостью 38,85 тыс. куб. м. Комплекс имеет выход к трем причалам. На перевалке функционирует автоналив, мощностью примерно 1 тыс. куб. м/сутки. В 2018 г. терминал под управлением ГП ПОНП обработал 136 тыс. т импортных нефтепродуктов, став четвертой крупнейшей перевалкой в стране.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Бюджет с разрывом: 1,5 млрд грн в день надо одалживать Минфину до конца года. Все плохо?
|Скандал вокруг Ермака и «вагнеровцев». Топ-5 нестыковок в оправданиях власти
|Сумасшедшая попытка переиграть всех: Зачем Тимошенко помогает Зеленскому и Медведчуку мочить Порошенко
|Подарок Кличко и Порошенко. Как Верещук вляпалась в «секту Путина»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ОККО покупает Херсонскую нефтепервалку
|Нафтогаз решил развивать активы в Египте
|Кабмин урегулировал вопросы подготовки к приватизации Центрэнерго
|Кабмин исключил Нафтогаз из перечня поставщиков газа в рамках спецобязательств
|В НАБУ и САП пояснили причины промедлений в деле хищения денег из «Укрнафты»
|Правительство установило гарантии для безубыточной деятельности «Энергоатома»
Это интересно
|Porsche Cayenne GTS получил спортивный выпуск. Его разрабатывали четыре года
|США ужесточают ограничения на доступ Huawei к технологиям и микросхемам
|Первый электрокар Cadillac окажется дешевле Tesla, Audi и Jaguar
|Европейцы не получат новые Bronco
|Пентагон создал рабочую группу по изучению НЛО
|Google откажется от сервиса видеосвязи Duo в пользу Meet
|Hyundai представил «спортивную» Elantra N Line