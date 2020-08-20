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Нафтогаз решил развивать активы в Египте
08:11 20.08.2020 |
НАК "Нафтогаз Украины" решила ускорить рост добычи углеводородов на концессионном участке Alam El Shawish East Western Desert в Египте, а также реализацию основных инфраструктурных проектов.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза по итогам ежегодного собрания акционеров Petrosannan Company - совместной компании-оператора НАК «Нафтогаз Украины» и Egyptian General Petroleum Corporation (EGPC), в г. Каир, Арабская Республика Египет.
"Правление и наблюдательный совет Нафтогаза поставили перед нами четкую задачу - развитие активов в Египте. Мы должны эту задачу качественно выполнить. Это направление и, особенно, улучшение финансово-экономических показателей проекта - наши приоритеты", - сказал первый заместитель председателя правления Нафтогаза Сергей Перелома.
Представители Нафтогаза также имели отдельную встречу с Аля Абдель Фаттах Касем Эль Баталем, председателем правления компании GANOPE (Ganoub El-Wadi Holding Company). Эта компания является партнером по концессионным соглашениям по нефтегазовой разведке и разработке на территориях Wadi El Mahareeth и South Wadi El Mahareeth Восточной пустыни.
Стороны обсудили текущее состояние совместных проектов и возможность разработки новых концессионных территорий в Египте.
Для организации слаженного сотрудничества всех заинтересованных сторон по действующим и будущим проектам Нафтогаза в Египте Перелома также встретился с министром нефти и минеральных ресурсов АРЕ г-ном Тарик Эль Муллой.
"Я бы хотел отметить конструктивную позицию всех сторон во время этой встречи. Министр заверил, что Нафтогаз является очень важным инвестором для АРЕ. Он также отметил, что и министерство, и египетские партнеры по концессионным соглашениям поддерживают все инициативы Нафтогаза, направленные на повышение эффективности инвестиций, и дал соответствующие поручения", - сообщил Перелома.
Как сообщалось, Группа Нафтогаз реализует проекты по добыче углеводородов на территории Alam Еl Shawish East в Западной пустыне и территориях South Wadi El Mahareeth и Wadi El Mahareeth в Восточной пустыне Египта.
В 2016 году председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев сообщал, что Нафтогаз изучает возможность продажи активов в Египте, которые не приносят особой прибыли на фоне падения цен на нефть. В 2017 году НАК дважды объявляла тендер для оценки целесообразности продажи египетских активов. В 2018 году Коболев сообщил, что Служба безопасности Украины выступает против продажи активов компании в Египте.
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