Кабмин исключил Нафтогаз из перечня поставщиков газа в рамках спецобязательств

Правительство исключило НАК "Нафтогаз Украины" из перечня поставщиков газа для населения в рамках спецобязательств (ВСО).

Проект постановления "О внесении изменений в Положение о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа" приняли без обсуждения, сообщает корреспондент Укринформа.

Как сказано в пояснительной записке, с 1 августа 2020 года утратило силу постановление Кабинета Министров о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа, в соответствии с которым НАК "Нафтогаз Украины" должна продавать газ населению по фиксированной цене.

Таким образом, НАК освобожден от обязательств продавать газ газоснабжающим предприятиям, имеющим договоры на поставку природного газа населению.

В то же время, как сообщалось ранее, для предприятий тепловой коммунальной энергетики (ТКЭ) Нафтогаз будет поставлять газ до 1 мая 2021 года.

Как сообщал Укринформ, с 1 августа 2020 года в Украине начал работать рынок газа для населения. Теперь потребитель может самостоятельно выбирать себе газового поставщика, ориентируясь на цены и сервис, которые он предлагает.