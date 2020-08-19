В НАБУ и САП пояснили причины промедлений в деле хищения денег из «Укрнафты»

Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) выполняют поручения прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры по доработке проектов подозрений в деле об убытках полугосударственного ПАО «Укрнафта». Об этом на совместном брифинге сообщили руководители НАБУ и САП, передает «Слово и дело».

«Если нет доказательной базы - они (проекты подозрений - ред.) не будут согласованы. В феврале были даны 20 указаний, из них 12 уже выполнены, еще 8 - в процессе выполнения. Основное указание - это назначить экспертизу для обоснования этих подозрений, - подчеркнул руководитель САП Назар Холодницкий.

Он добавил, что сначала прокурор предоставил больше указаний детективам, но часть из них были обжалованы. Поэтому, по словам Холодницкого, он уменьшил общее количество указаний, но отметил, что без экспертиз следствие «не сможет двигаться дальше».

В то же время директор НАБУ Артем Сытник не согласился с тем, что в деле «Укрнафты» недостаточное количество доказательств, но отметил, что окончательное решение за прокурором.

«Действительно, письменные указания есть, и мы их выполняем. Будем и дальше убеждать прокуроров, это дело подлежит рассмотрению в суде. Как я уже говорил, в этом деле уже возмещаются убытки. Есть решение в суде в интересах следствия (о признании недействительными сделок между частной фирмой «Котлас» и «Укрнафтой» - ред.), но прокурор считает, что необходимо выполнить ряд следственных действий - мы их выполняем», - отметил Сытник.

Как сообщал enkorr, «Укрнафта» в августе 2014 г. прекратила платить в госбюджет ренту и другие налоговые платежи. Деньги, которые должны были идти на уплату налоговых обязательств, предположительно аккумулировались на счетах компании. В дальнейшем, с марта по август 2015 г. из «Укрнафты», по данным НАБУ, через авансовые платежи за нефтепродукты и безоплатные отгрузки нефти было выведено на аффилированные с группой «Приват» структуры около 14,7 млрд грн. В этой схеме, по данным НАБУ, участвовало 254 юридических лица, 191 из которых находятся в процедуре банкротства.

В 2015 г. НАБУ начало расследование по факту хищения средств из компании. В 2017-2018 г. было проведено ряд обысков в самой «Укрнафте» и офисах ее компаний-дебиторов, после чего активные процессуальные действия прекратились.

Летом 2019 г. подконтрольное группе «Приват» ООО «Котлас» через Барышевский районный суд Киевской области добилось проведения повторной экспертизы по делу хищения средств из «Укрнафты». Экспертиза НАБУ была выполнена специалистами исследовательского института при СБУ, Барышевский суд назначил экспертизу с такими же 35 вопросами в институте экспертно-уголовного центра МВД.

Ранее enkorr сообщал, что ключевые посты в компании по-прежнему занимают менеджеры, назначение которых, по утверждению бывшего главы компании Марка Роллинса, согласовывалось с группой «Приват». Так, юридические вопросы курирует Вячеслав Карташов, бывший адвокат Игоря Коломойского, который, в частности, курировал и договоры, по которым многомиллиардные суммы были выведены из «Укрнафты» в 2015 г.

Напомним, в течение мая-июля 2020 года «Укрнафта» получила более 250 млн грн от общей суммы дебиторской задолженности от пяти компаний из обриты группы «Приват», которым она в 2015 г. безоплатно передала около 1 млн т сырой нефти стоимостью 7,6 млрд грн.

Источники enkorr в правоохранительных органах также не исключают, что выплаты дебиторами, которые являются фигурантами уголовных расследований, призваны показать жизнеспособность этих компаний и не фиктивный характер их деятельности.

