НБУ виделил 4,8 милларда рефинанса 14 банкам

Национальный банк Украины 14 августа 2020 года предоставил рефинансирование 14 банкам на общую сумму 4,844 млрд грн.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

В частности, 14 августа 2020 года состоялись количественные тендеры по рефинансированию банков сроками:

- до 84 дней, по результатам которого удовлетворены заявки 3-х банков на общую сумму 90,6 млн грн по процентной ставке в размере 6,00% годовых;

- до 1 820 дней, по результатам которого удовлетворены заявки 11-ти банков на общую сумму 4 753,812 млн грн по процентной ставке в размере 6,00% годовых.

Согласно данным НБУ, рефинансирование получили: АО "АБ "Радабанк"- 100 млн грн, АО "Банк "Украинский Капитал" - 56 млн грн, АО "Укрэксимбанк" - 2,898 млрд грн, АО "КИБ" - 75 млн грн, АО "Місто Банк" - 28,6 млн грн, АО "Кристалбанк" - 218 млн грн, АО "РВС Банк" - 116,812 млн грн, АО "Таскомбанк" - 500 млн грн, АО "Банк "Грант"- 48 млн грн, АО "МИБ" - 100 млн грн, ПАО "КБ "Акордбанк"- 450 млн грн, АО "Банк СІЧ "- 14 млн грн, АО "Украинский банк реконструкции и развития"- 50 млн грн и АО "Банк Авангард"- 190 млн грн.

Как сообщал Укринформ, 19 марта 2020 года вступили в силу постановления Правления НБУ о введении механизма долгосрочного рефинансирования банков на срок до 5 лет, в дополнение к стандартным краткосрочным инструментам рефинансирования. Данный шаг оказывает поддержку банковскому кредитованию в гривне, усиливая эффект других мер, принятых Национальным банком - снижение учетной ставки и внедрение стимулирующих нормативов резервирования, а также выступает дополнительной гарантией поддержания достаточной ликвидности в банковской системе.