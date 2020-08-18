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НБУ виделил 4,8 милларда рефинанса 14 банкам
08:35 18.08.2020 |
Национальный банк Украины 14 августа 2020 года предоставил рефинансирование 14 банкам на общую сумму 4,844 млрд грн.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
В частности, 14 августа 2020 года состоялись количественные тендеры по рефинансированию банков сроками:
- до 84 дней, по результатам которого удовлетворены заявки 3-х банков на общую сумму 90,6 млн грн по процентной ставке в размере 6,00% годовых;
- до 1 820 дней, по результатам которого удовлетворены заявки 11-ти банков на общую сумму 4 753,812 млн грн по процентной ставке в размере 6,00% годовых.
Согласно данным НБУ, рефинансирование получили: АО "АБ "Радабанк"- 100 млн грн, АО "Банк "Украинский Капитал" - 56 млн грн, АО "Укрэксимбанк" - 2,898 млрд грн, АО "КИБ" - 75 млн грн, АО "Місто Банк" - 28,6 млн грн, АО "Кристалбанк" - 218 млн грн, АО "РВС Банк" - 116,812 млн грн, АО "Таскомбанк" - 500 млн грн, АО "Банк "Грант"- 48 млн грн, АО "МИБ" - 100 млн грн, ПАО "КБ "Акордбанк"- 450 млн грн, АО "Банк СІЧ "- 14 млн грн, АО "Украинский банк реконструкции и развития"- 50 млн грн и АО "Банк Авангард"- 190 млн грн.
Как сообщал Укринформ, 19 марта 2020 года вступили в силу постановления Правления НБУ о введении механизма долгосрочного рефинансирования банков на срок до 5 лет, в дополнение к стандартным краткосрочным инструментам рефинансирования. Данный шаг оказывает поддержку банковскому кредитованию в гривне, усиливая эффект других мер, принятых Национальным банком - снижение учетной ставки и внедрение стимулирующих нормативов резервирования, а также выступает дополнительной гарантией поддержания достаточной ликвидности в банковской системе.
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