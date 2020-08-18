«Нафтогаз» предлагает потребителям заказать газ на год вперед по фиксированной цене

Газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины» предлагает потребителям тариф «Годовой» с фиксированной ценой на газ в размере 4,73 грн за куб. м (цена без стоимости распределения и доставки голубого топлива).

Об этом сообщает пресс-служба компании на странице в Facebook.

«Мы запускаем новый тариф на газ - «Годовой». С сегодняшнего дня клиенты газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" могут покупать газ по фиксированной летней цене и использовать его в течение 12 месяцев», - сказано в сообщении.

Отмечается, что по условиям тарифа цена газа фиксируется на год, без предоплаты. То есть можно зафиксировать цену газа сейчас и застраховать себя от роста рыночных цен зимой, считают в компании.

«Если в августе вы закажете годовой тариф, то с 1 сентября в течение 12 месяцев будете оплачивать газ по цене 4,73 грн за куб. м с НДС (без стоимости распределения и доставки). Стоимость доставки клиенты заплатят своему оператору ГРС (облгазу)», - отметили в компании.

В пресс-службе подчеркнули, что в сентябре цена газа по тарифу «Годовой» будет пересмотрена, возможно в сторону роста. Но для клиентов, которые приобрели газ по августовской цене, ничего не изменится.

«В течение года тариф для них будет составлять 4,73 грн за куб. м», - добавили в «Нафтогазе».

Согласно информации на сайте, воспользоваться тарифом «Годовой» могут только клиенты газопоставляющей компании «Нафтогаз Украины», которые заключили договор.