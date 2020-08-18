Финансовые новости
- |
- 18.08.20
- |
- 13:08
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
«Нафтогаз» предлагает потребителям заказать газ на год вперед по фиксированной цене
08:28 18.08.2020 |
Газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины» предлагает потребителям тариф «Годовой» с фиксированной ценой на газ в размере 4,73 грн за куб. м (цена без стоимости распределения и доставки голубого топлива).
Об этом сообщает пресс-служба компании на странице в Facebook.
«Мы запускаем новый тариф на газ - «Годовой». С сегодняшнего дня клиенты газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" могут покупать газ по фиксированной летней цене и использовать его в течение 12 месяцев», - сказано в сообщении.
Отмечается, что по условиям тарифа цена газа фиксируется на год, без предоплаты. То есть можно зафиксировать цену газа сейчас и застраховать себя от роста рыночных цен зимой, считают в компании.
«Если в августе вы закажете годовой тариф, то с 1 сентября в течение 12 месяцев будете оплачивать газ по цене 4,73 грн за куб. м с НДС (без стоимости распределения и доставки). Стоимость доставки клиенты заплатят своему оператору ГРС (облгазу)», - отметили в компании.
В пресс-службе подчеркнули, что в сентябре цена газа по тарифу «Годовой» будет пересмотрена, возможно в сторону роста. Но для клиентов, которые приобрели газ по августовской цене, ничего не изменится.
«В течение года тариф для них будет составлять 4,73 грн за куб. м», - добавили в «Нафтогазе».
Согласно информации на сайте, воспользоваться тарифом «Годовой» могут только клиенты газопоставляющей компании «Нафтогаз Украины», которые заключили договор.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Это заразно. Как Кравчук следом за Зеленским увидел мир в глазах Путина
|Отмена книг учета для ФОПов. «Перемога»? Далеко не все так однозначно
|Виталий Портников: У белорусов и украинцев один выбор, между свободой и войной
|Лайт-версия ОПЗЖ. Почему уже три четверти украинцев против «слуг народа»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Экорейдер Куфтырев пытается уничтожить компанию «БРСМ Нафта» и тысячи рабочих мест - 5 канал
|НБУ виделил 4,8 милларда рефинанса 14 банкам
|«Нафтогаз» предлагает потребителям заказать газ на год вперед по фиксированной цене
|Кабмин передал в ФГИУ четыре геологические госпредприятия для приватизации
|Суркисы vs ПриватБанк: Малюська увидел «договорняк» между судьями и олигархами
|Суд шести британских компаний Суркисов против ПриватБанка перенесли на сентябрь
Это интересно
|Google экспериментирует с системой отображения доменных имен для борьбы с мошенниками
|Концерн Daimler заплатит больше двух миллиардов по искам в США
|Bentley обновила «заряженный» Bentayga Speed
|Водородный суперкар Hyperion XP-1: 98-дюймовый дисплей и запас хода больше 1600 километров
|Русские симки позволяют подделать любой номер
|Армия и полиция Израиля планируют закупить нательные противодронные системы
|Представлен прозрачный телевизор Xiaomi Mi TV Lux Transparent Edition