Суркисы vs ПриватБанк: Малюська увидел «договорняк» между судьями и олигархами

Министр юстиции Денис Малюська усматривает в судебном процессе шести британских компаний, связанных с семьей Суркисов, против ПриватБанка признаки сговора между судьями и бизнесменами.

Как сообщает Укринформ, об этом министр написал в Фейсбук.

«Тихенький договорняк на миллиарды гривень. В главных ролях: судьи, олигархи и "активисты". И риск превращения Украины в арену боев без правил», - отметил Малюська, комментируя заседание 14 августа Печерского районного суда по иску шести британских компаний к ПриватБанку и Минфину.

В частности, как напомнил министр суть спора, истцы требуют обязать ПриватБанк продолжать обслуживать их депозиты. ПриватБанк отрицает, поскольку депозитов не существует, они были конвертированы в акции банка во время процедуры неплатежеспособности.

В то же время суд вынес решение об обеспечении иска, и Приват обязали обслуживать депозиты. Однако Приват решение об обеспечении не исполнил, поскольку, как подчеркнул Малюська, депозитов не существует.

При этом в процессе, по словам министра юстиции, были задействованы практически все возможные судебные манипуляции: формальный ответчик-физическое лицо (чтобы изменить подведомственность дела); манипуляция с судебным сбором (иск не о взыскании средств, а об обслуживании депозитов); манипуляция с выбором судьи (идентичные заявления подавались одно за другим, пока система не расписала дело на определенного судью); манипуляция со способом обеспечения (обеспечение было практически идентичным исковым требованиям).

«Сейчас суд рассматривает вопрос законности и обоснованности последней и наиболее наглой манипуляции: истцы просят установить Порядок исполнения постановления об обеспечении, которым взыскать тело депозитов и начисленные проценты в пользу истцов. Т.е., в качестве обеспечения суд просят взыскать несколько миллиардов с ПриватБанка в пользу шести британских компаний, основанных офшорами с BVI», - возмущается министр.

По его словам, такая позиция выходит за рамки того, что можно делать для обеспечения иска (ст.150 ГПК). «Она, к тому же, не облегчает, а наоборот, делает невозможным дальнейшее исполнение решения суда. Ведь если средства взыскать с Приватбанка, то банк, в случае удовлетворения иска, никогда не сможет обслуживать их как депозиты. Напоминаю - исковые требования заявлены не как взыскание средств, а как обязательство обслуживать депозиты», - отметил Малюська.

По его мнению, выглядит весь этот процесс «очень плохо» по нескольким причинам. В частности, как отметил министр, учитывая, сколько шума вокруг процесса и риски для репутации он создает, естественным был бы быстрый отказ в удовлетворении заявления истцов, однако суд держит "драматическую паузу", стараясь избегать любых процедурных нарушений процессуальных прав ответчиков - «очевидно, ожидается, что апелляционную жалобу подавать будут именно они, а не истцы».

Также Малюська обратил внимание, что слушание дела назначено на конец рабочего дня, в пятницу, в середине августа, в период отпусков - вероятно, в расчете на вялую реакцию публики; дело поставили слушать последним, что указывало на готовность слушать дело хоть до ночи и таки получить результат.

По словам главы Минюста, суд, несмотря на неявку двух ответчиков по делу, заслушал несколько ходатайств и один отвод и только после этого, не заслушав мнение участников процесса, отложил слушания в связи с тем, что ответчики не были должным образом извещены о заседании по делу. Создавалось впечатление, как добавил Малюська, что «решение об отложении было принято (или согласовано) не сразу, и не лицом, которое присутствовало в зале судебного рассмотрения».

Кроме того, министр юстиции указал на отсутствие «активистов», которые полностью проигнорировали ключевое и самое проблемное судебное заседание, хотя едва ли не штурмом брали суды во время второстепенных и неважных разбирательствах по Привату.

Таким образом, как считает Малюська, у дела «все признаки некоего тихенького договорнячка на миллиарды гривень».

Как сообщалось, 14 августа Печерский суд перенес на 2 сентября заседание по иску шести британских компаний, связанных с семьей Суркисов, против ПриватБанка.

В апреле Апелляционный суд Киева отклонил жалобу государственного ПриватБанка на решение Печерского райсуда о фактическом взыскании с банка 250 млн долл., которые хранились на депозитах шести компаний, связанных с бизнесменами Григорием и Игорем Суркисами в кипрском филиале ПриватБанка до национализации.

Согласно разъяснению суда, банк должен выполнить условия депозитных договоров, заключенных с этими компаниями.

В то же время ПриватБанк настаивает, что выполнение договоров невозможно, поскольку депозиты были конвертированы в капитал банка при национализации как средства, принадлежащие лицам, связанным с экс- владельцами Приватбанка.

Кабинет Министров 18 декабря 2016 года принял решение о вхождении государства в капитал ПриватБанка. В рамках национализации банка его обязательства перед связанными лицами подлежали процедуре bail-in и были обменены на акции дополнительной эмиссии банка.

Окружной административный суд Киева 17 мая 2017 года признал незаконным и отменил решение комиссии НБУ о признании связанными с ПриватБанком лицами семьи Суркисов, а также отменил приказы временного администратора ПриватБанка, касающиеся счетов физлиц.

Семья Суркисов, а также связанные с ними лица подали 42 иска против Национального банка Украины.