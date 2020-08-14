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Суд шести британских компаний Суркисов против ПриватБанка перенесли на сентябрь
18:17 14.08.2020 |
Суд по иску шести британских компаний, связанных с семьей Суркисов, против ПриватБанка перенесен на 2 сентября. Об этом сообщили LIGA.net в ПриватБанке.
В апреле апелляционный суд Киева отклонил жалобу юристов государственного ПриватБанка на решение Печерского райсуда о фактическом взыскании с банка $250 млн, которые хранились на депозитах шести компаний, связанных с бизнесменами Григорием и Игорем Суркисами в кипрском филиале ПриватБанка до национализации.
Согласно разъяснению суда, банк должен выполнить условия депозитных договоров, заключенных с компаниями Camerin Investments, Sunnex Investments, Tamplemon Investments, Berlini Commercial, Lumil Investments, Sofinam Investments (все - Великобритания).
Речь идет о выплате суммы вкладов и процентов - всего $250 млн или около 7 млрд грн.
ПриватБанк настаивал на том, что исполнение договоров невозможно, поскольку депозиты были конвертированы в капитал банка во время национализации, как средства, принадлежащие, по определению НБУ, связанным лицам с экс-собственниками Привата Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.
Особенность решения апелляционного суда - суд фактически разрешил принудительное взыскание средств с ПриватБанка несмотря на то, что решений по существу спора пока не было.
Взыскание, согласно определению суда, выступает обеспечением по иску компаний Суркисов, которые в ряде параллельных процессов оспаривают связанность с Коломойским и Боголюбовым.
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