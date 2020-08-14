Финансовые новости
- |
- 14.08.20
- |
- 18:40
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Укроборонпром назвал ТОП-10 стран - основных импортеров украинской продукции
16:53 14.08.2020 |
Активная работа спецэкспортеров Укроборонпрома позволила заключить с начала года около 140 экспортных контрактов с 36 странами мира.
Как сообщает Укринформ, об этом идет речь на сайте Концерна.
ГК "Укроборонпром" подвел итоги деятельности предприятий-спецэкспортеров Концерна в первом полугодии 2020 года. В частности, речь идет об основных показателях работы 5 государственных компаний: "Спецтехноэкспорт", "Укрспецэкспорт", "Укринмаш", "Прогресс" и "Укроборонсервис".
Общий объем экспорта вооружения и военной техники в иностранные государства предприятий-спецэкспортеров Концерна за первое полугодие составил почти $145 млн.
В Концерне отметили, что, несмотря на мировую пандемию, активная работа спецэкспортеров позволила заключить около 140 экспортных контрактов с 36 странами мира на общую сумму $142 млн. Всего за этот период заключено экспортно-импортных контрактов на $154 млн.
В ТОП-10 стран - основных импортеров украинской продукции, доля экспорта которых составила 85%, входят: Китай, Турция, Пакистан, Индия, Иордания, Вьетнам, Азербайджан, Алжир, Марокко, Эфиопия.
Среди весомых экспортных поставок (более $5 млн) в первом полугодии 2020 года следует отметить поставки в КНР оборудования и составляющих к технике ВМС, а также предоставление услуг по R&D по авиадвигателестроительной тематике, поставки в Турцию радиолокационной станции и сопутствующих товаров, поставки в Иорданию комплектующих изделий для ракетного вооружения, а также предоставление услуг по ремонту авиадвигателей для Вьетнама.
В региональной структуре международных передач товаров военного назначения преобладает Азиатско-Тихоокеанский регион - 56% от всех поставок. Доля европейских стран в региональной структуре экспорта вооружения и военной техники увеличилась до 19%, в 2019 году она составляла 13%, а в 2013 году - всего 3%.
Третьим географическим рынком отечественной продукции военного назначения является Ближний Восток и Северная Африка - 18%.
В структуре экспорта вооружений и военной техники традиционно первое место занимают поставки авиационной техники, предоставление услуг по ремонту и модернизации и поставки запчастей к ней - 30%, сегмент военно-морской техники составил 25%, бронетанковой техники и техники ПВО - 16% и 14% в соответствии.
Самые масштабные контракты, заключенные в первом полугодии 2020 года, были на поставку систем ПВО в страны Европы и Америки, высокоточного оружия в одну из стран Ближнего Востока.
Введение основными партнерами Украины в сфере ВТС карантинных мер привело к отмене всех выставочных мероприятий, официальных визитов, большинства встреч и переговоров, испытаний и приемо-сдаточных работ, что в свою очередь осложнило реализацию заключенных контрактов и снизило показатели экспорта/импорта продукции и услуг в среднем на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Следует отметить, что падение основных показателей деятельности коснулось не только украинских экспортеров, а стало общемировой тенденцией на рынке вооружений.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Предвыборные интриги: Запретят ли в Украине ОПЗЖ, «партию Шария» и «Слугу народа»
|Пискун насоветовал. Для чего Венедиктовой антиконституционные полномочия
|Что в голове у нового главы НБУ. Анализ работы первого месяца Кирилла Шевченко
|НАБУ против судьи Вовка: Как борцы с коррупцией выставляют Украину на посмешище
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Суд шести британских компаний Суркисов против ПриватБанка перенесли на сентябрь
|Укроборонпром назвал ТОП-10 стран - основных импортеров украинской продукции
|Акционеры требуют ликвидировать «Мотор Сич» в судебном порядке
|«Укрпошта» начала слияние с «Прессой»
|Стоимость билетов на поезда Интерсити+ теперь будет меняться
|Ярославский покупает у китайцев свыше 25% акций «Мотор Сичи»
Это интересно
|Представлен прозрачный телевизор Xiaomi Mi TV Lux Transparent Edition
|Mercedes-Benz рассказал об инновационной подсветке салона нового S-Class
|Хакеры атаковали пользователей Tor для кражи биткоинов
|Xiaomi представила дешёвый флагман Redmi K30 Ultra: 120-Гц экран и 5G-чипсет Dimensity 1000+
|Представлен юбилейный смартфон Xiaomi Mi 10 Ultra с 16 Гбайт памяти, 120-Вт зарядкой и 120-кратным зумом. Цены — от $760
|Представлен кроссовер Kia Sonet. Он получил 30 уникальных опций
|Twitter позволил пользователям определять, кто может отвечать на их твиты