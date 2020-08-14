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Акционеры требуют ликвидировать «Мотор Сич» в судебном порядке
08:30 14.08.2020 |
Хозяйственный суд Запорожской области может ликвидировать одно из крупнейших в мире предприятий по производству авиационных двигателей "Мотор Сич".
Об этом сообщает Delo.ua.
Издание отмечает: согласно с материалами реестра судебных решений, иск о ликвидации предприятия подал один из его акционеров.
"Причиной, вынудившей его предпринять такие действия, являются аресты акций "Мотор Сичи", наложенные в 2017, 2018 и 2020 годах по требованию СБУ. Эти аресты запрещают проводить общие собрания акционеров предприятия, а следовательно, выплачивать акционерам дивиденды - что является серьезным нарушением закона", - говорится в материале.
Так, поясняется, что согласно со ст. 32 ЗУ "Об акционерных обществах", акционерное общество обязано каждый год проводить общие собрания акционеров. Санкцией же за нарушение этого требования свыше двух лет подряд в соответствии с аб. 5 п. 31-1 ст. 8 ЗУ "О государственном регулировании рынка ценных бумаг в Украине" как раз и является подача иска о ликвидации предприятия.
"Мотор Сич" в 2018-2020 годах не проводила общие собрания акционеров, ввиду чего выплата дивидендов не осуществлялась. Хотя до этого, с 1995 года по 2016 год включительно, дивиденды начислялись и выплачивались", - напоминает издание.
В то же время особое внимание заостряется на том, что с момента наложения арестов на предприятие его основные финансовые показатели стремительно падают.
В частности, чистый финансовый результат "Мотор Сичи" уменьшился с около 2,8 млрд грн в 2017 году до примерно 0,6 млрд грн в 2020-м. Также за это время уже 7 760 человек потеряли рабочие места.
Вместе с тем, подчеркивается: в 12:00 14 августа Шевченковский райсуд Киева рассмотрит ходатайство об отмене ареста акций "Мотор Сичи", результатом чего может стать недопущение ликвидации предприятия - "В случае, если инициированый СБУ арест будет отменен".
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