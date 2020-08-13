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«Укрпошта» начала слияние с «Прессой»
12:57 13.08.2020 |
Национальный оператор почтовой связи "Укрпошта" начал процесс слияния с государственным предприятием "Пресса", которое специализируется на распространении периодической и непериодической прессы в Украине и за ее пределами.
Об этом сообщил генеральный директор "Укрпошты" Игорь Смелянский на своей странице в соцсети Facebook.
"Встретился с коллективом и дал старт процессу интеграции "Укрпошты" и ГП "Пресса". Несмотря на 2 госкомпании - попробуем все сделать быстро, эффективно и главное прибыльно", - написал он.
Также Смелянский сообщил, что на сегодняшний день госпредприятие «Пресса» имеет большие финансовые трудности.
Чем занимаются компании
«Укрпошта» - национальный почтовый оператор, имеющий крупнейшую сеть в Украине - 11 тыс. отделений.
«Пресса» - государственное предприятие, созданное в 1998 году. Деятельность предприятия направлена на удовлетворение потребностей физических и юридических лиц в периодических и непериодических изданиях, другой печатной продукции на территории Украины и за ее пределами.
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