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Стоимость билетов на поезда Интерсити+ теперь будет меняться
09:25 13.08.2020 |
"Укрзализныця" вводит скидки до 40% на билеты в поездах Интерсити+ при условии покупки заранее.
"Пассажиры скоростных поездов Интерсити+ могут экономить на билетах. Для вагонов 1-го класса действует программа лояльности: покупай раньше - плати меньше. Самые выгодные скидки действуют, если покупать билеты в Интерсити+ за 90-30 суток до даты отправления поезда", - говорится в сообщении.
Отмечается, что скидка действует для путешествий во внутреннем сообщении по территории Украины, а пассажиры таким образом смогут экономить от 40% до 10% стоимости билета.
В частности, за 90-30 суток до даты отправления поезда снижение составит 40%, а за 24-15 суток - 10%.
За несколько суток до даты отправления билеты наоборот будут дорожать. Так, за 4-2 суток до отправления стоимость будет повышаться на 10%, а за 1 сутки - стоимость будет расти на 15%.
При этом скидка (или повышение) будет начисляется только на плацкартную часть билета и распространяется только на вагоны 1 класса скоростных поездов Интерсити+.
При этом министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в своем Telegram-канале напомнил, что в начале лета "Укрзализныця" начала осуществлять продажу билетов за 90 дней до даты поездки, тогда как ранее билеты поступали в продажу не ранее, чем за 45 суток.
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