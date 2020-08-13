Стоимость билетов на поезда Интерсити+ теперь будет меняться

"Укрзализныця" вводит скидки до 40% на билеты в поездах Интерсити+ при условии покупки заранее.

"Пассажиры скоростных поездов Интерсити+ могут экономить на билетах. Для вагонов 1-го класса действует программа лояльности: покупай раньше - плати меньше. Самые выгодные скидки действуют, если покупать билеты в Интерсити+ за 90-30 суток до даты отправления поезда", - говорится в сообщении.

Отмечается, что скидка действует для путешествий во внутреннем сообщении по территории Украины, а пассажиры таким образом смогут экономить от 40% до 10% стоимости билета.

В частности, за 90-30 суток до даты отправления поезда снижение составит 40%, а за 24-15 суток - 10%.

За несколько суток до даты отправления билеты наоборот будут дорожать. Так, за 4-2 суток до отправления стоимость будет повышаться на 10%, а за 1 сутки - стоимость будет расти на 15%.

При этом скидка (или повышение) будет начисляется только на плацкартную часть билета и распространяется только на вагоны 1 класса скоростных поездов Интерсити+.

При этом министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в своем Telegram-канале напомнил, что в начале лета "Укрзализныця" начала осуществлять продажу билетов за 90 дней до даты поездки, тогда как ранее билеты поступали в продажу не ранее, чем за 45 суток.