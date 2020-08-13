Финансовые новости
- |
- 13.08.20
- |
- 11:12
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Ярославский покупает у китайцев свыше 25% акций «Мотор Сичи»
07:45 13.08.2020 |
Группа DCH, принадлежащая украинскому бизнесмену Александру Ярославскому, приобретает у китайских инвесторов, представленных в Украине компанией Skyrizon, более 25% акций ПАО "Мотор Сич". Сумма сделки не разглашается.
Об этом сообщает издание "Новое время", которое публикует официальные ответы DCH на вопросы, связанные с "Мотор Сич".
В частности, НВ сообщает, что "в DCH отказались комментировать обстоятельства, при которых компания Александра Ярославского заинтересовалась проектом, роль Джека Ма в этом знакомстве, а также возможное влияние геополитики на ситуацию, сложившуюся вокруг предприятия "Мотор Сич".
Пресс-служба DCH сообщила, что "стратегию развития "Мотор Cич" мы и наши китайские партнеры будем определять совместно. Что касается операционной деятельности, то здесь в большей мере будут задействоваться ресурсы DCH, поскольку наша группа глубже интегрирована в украинские реалии и имеет больше релевантного опыта. Кроме того, DCH будет обладать правом вето на ключевые решения относительно деятельности предприятия".
Целевыми рынками для продукции компании "Мотор Сич" у Ярославского называют не только КНР, но и другие страны, за исключением РФ, КНДР и Ирана.
"Но на данном этапе об освоении новых рынков еще рано говорить, должны быть созданы правовые предпосылки для развития предприятия", - отмечают в DCH.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|НАБУ против судьи Вовка: Как борцы с коррупцией выставляют Украину на посмешище
ТОП-НОВОСТИ
|Насколько серьезны претензии США к экс-собственникам Приватбанка
|Дело о пяти миллиардах. Как Порошенко будет бить по Зеленскому Коломойским
|Голос Киева. Кто станет главным противником Притулы - Зеленский или Порошенко
|Зеленский не стал ветировать закон об игорном бизнесе, несмотря на ряд противоречивых норм
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Стоимость билетов на поезда Интерсити+ теперь будет меняться
|Ярославский покупает у китайцев свыше 25% акций «Мотор Сичи»
|Государственный Ощадбанк выиграл суд у Сбербанка России в споре за знак для товаров и услуг
|ПриватБанк требует отстранить судью Вовка от дела относительно обслуживания депозитов оффшоров Суркисов
|НБУ предоставил 6 банкам рефинанса на 905 миллионов
|Райффайзен банк Аваль планирует увеличить выплату дивидендов по итогам 2019г до 4,27 млрд грн
Это интересно
|Google превращает смартфоны с Android в сеть для обнаружения землетрясений и раннего оповещения о них
|Tesla проведёт расщепление акций, сделав их доступнее для частных инвесторов
|Системы помощи водителю сбоят каждые 12 километров
|Электромобили Hyundai выйдут на рынок под новым брендом
|Мнение: Китай потеряет господство в добыче биткоина
|Facebook сформировала новое платежное подразделение
|Компания, связанная с разведкой и военными США интегрировала инструмент слежения в сотни мобильных приложений