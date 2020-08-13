Ярославский покупает у китайцев свыше 25% акций «Мотор Сичи»

Группа DCH, принадлежащая украинскому бизнесмену Александру Ярославскому, приобретает у китайских инвесторов, представленных в Украине компанией Skyrizon, более 25% акций ПАО "Мотор Сич". Сумма сделки не разглашается.

Об этом сообщает издание "Новое время", которое публикует официальные ответы DCH на вопросы, связанные с "Мотор Сич".

В частности, НВ сообщает, что "в DCH отказались комментировать обстоятельства, при которых компания Александра Ярославского заинтересовалась проектом, роль Джека Ма в этом знакомстве, а также возможное влияние геополитики на ситуацию, сложившуюся вокруг предприятия "Мотор Сич".

Пресс-служба DCH сообщила, что "стратегию развития "Мотор Cич" мы и наши китайские партнеры будем определять совместно. Что касается операционной деятельности, то здесь в большей мере будут задействоваться ресурсы DCH, поскольку наша группа глубже интегрирована в украинские реалии и имеет больше релевантного опыта. Кроме того, DCH будет обладать правом вето на ключевые решения относительно деятельности предприятия".

Целевыми рынками для продукции компании "Мотор Сич" у Ярославского называют не только КНР, но и другие страны, за исключением РФ, КНДР и Ирана.

"Но на данном этапе об освоении новых рынков еще рано говорить, должны быть созданы правовые предпосылки для развития предприятия", - отмечают в DCH.