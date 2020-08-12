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Государственный Ощадбанк выиграл суд у Сбербанка России в споре за знак для товаров и услуг
16:55 12.08.2020 |
Ощадбанк отстаивал свое право на торговую марку.
Как отмечается в сообщении, рассмотрение дела продолжалось более четырех лет. Во время судебного разбирательства было проведено три экспертизы, рассмотрено более 100 ходатайств сторон.
Дело касается запрета российскому Сбербанку использовать фирменное наименование "СБЕРБАНК" на территории Украины.
В основном споре Ощадбанк настаивает на незаконности переименования украинской "дочки" Сбербанка России в Сбербанк и в январе 2016 года заявил о нарушении прав интеллектуальной собственности
В Ощадбанке считают, что Сбербанк России незаконно использует торговую марку "СБЕРБАНК", что может вводить клиентов в заблуждение и определенным образом влиять на их поведение.
Под данным пресс-службы банка, единственным законным владельцем торговой марки "СБЕРБАНК" на территории Украины является Ощадбанк (свидетельство №82116 от 10.09.2007).
Отметим, Арбитражный трибунал в Париже 26 ноября 2018 года принял решение о взыскании с Российской Федерации 1,3 млрд долларов убытков, причиненных Ощадбанку вследствие аннексии Крыма.
Отметим, первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что два дочерних банков российских государственных банков - "Проминвестбанк" и "Сбербанк" - не оказывают существенного влияния на финансовый рынок в Украине.
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