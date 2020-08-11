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Райффайзен банк Аваль планирует увеличить выплату дивидендов по итогам 2019г до 4,27 млрд грн
11:34 11.08.2020 |
Райффайзен банк Аваль (Киев) планирует направить на выплату дивидендов владельцам простых акций по итогам работы финучреждения в 2019 году 4,274 млрд грн (90% прибыли), тогда как в минувшем году начислил 3,561 млрд грн, а годом ранее – 4,244 млрд грн.
Согласно сообщению банка в системе раскрытия информации НКЦБФР, соответствующий вопрос внесен в повестку общего дистанционного собрания акционеров, назначенного на 11 сентября.
Указывается, что из 4,749 млрд грн чистой прибыли за 2019 год банк планирует направить 700 тыс. грн (0,01%) на выплату дивидендов владельцам привилегированных акций и 474,1 млн грн (9,98%) – в резервный фонд.
Дивиденды в случае утверждения из расчета на акцию составят 6,95 коп., тогда как в настоящее время они котируются на "Украинской бирже" по курсу: покупка – 35,36 коп., продажа – 35,5 коп.
Согласно повестке дня, акционеры также рассмотрят назначение на должность главы набсовета члена правления Raiffeisen Bank International (RBI), отвечающего за инвестиционно банковское обслуживание и торговлю, Лукаша Янушевского вместо Мартина Грюля, а на позицию члена набсовета – директора департамента по вопросам управления финансовыми учреждениями, рисками стран и портфельными рисками Томаса Матейко вместо Харальда Кроегера.
Кроме того, акционерам предлагается назначить независимым членом набсовета гендиректора Polski Fundusz Rozwoju Анджея Копирского, долгое время работавшего в Bank Pekao, продлить полномочия еще двух независимых директоров – исполнительного директора Европейской бизнес-ассоциации Анны Деревянко и экс-министра экономики Павла Шереметы, и трех других членов набсовета – Андреа Морары, Гельмута Брайта и Элизабет Геер-Шалль.
Как сообщалось, Нацбанк Украины (НБУ) в начале апреля рекомендовал банкам воздержаться от распределения прибыли на выплату дивидендов акционерам минимум до октября 2020 года с целью усиления финустойчивости банков и поддержания экономики в период "коронавирусного кризиса".
Райффайзен Банк Аваль основан в 1992 году. Крупнейшие акционеры – Raiffeisen Bank International с 68,28% акций и ЕБРР с 30%.
Согласно данным НБУ, на 1 июля 2020 года по размеру общих активов Райффайзен Банк Аваль занимал 5-е место (102,345 млрд грн) среди 75 действовавших банков.
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