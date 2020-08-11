В КСУ в третий раз обжаловали закон о приватизации Укррудпрома

В Конституционный Суд поступило представление 45 народных депутатов относительно конституционности закона "Об особенностях приватизации предприятий Государственной акционерной компании "Укррудпром".

Текст представления, которое направил народный депутат Максим Бужанский (фракция "Слуга народа"), обнародован на сайте Суда, сообщает Укринформ.

В частности, авторы представления просят признать неконституционным закон "Об особенностях приватизации предприятий Государственной акционерной компании "Укррудпром" от 9 апреля 2004 года № 1677-IV, а также распоряжение Кабмина "О мерах по приватизации пакетов акций предприятий ГАК "Укррудпром" от 27 мая 2004 года № 348-р.

В представлении отмечается, что до вступления в силу этого закона принципы порядка приватизации государственной собственности предусматривали равенство всех участников, а привилегии были только у трудовых коллективов приватизируемых предприятий, и граждан Украины.

В то же время закон № 1677-IV предоставил привилегии инвесторам, ограничив других участников гражданского оборота, которые могли быть потенциальными покупателями пакетов акций предприятий "Укррудпрома", заявили авторы представления. По их мнению, это противоречит требованиям части четвертой статьи 21, частей первой, второй статьи 13,24 Конституции.

Как сообщалось, это уже третье обжалование в КС приватизации "Укррудпрома".

В мае 2019 года КС закрыл производство относительно приватизации объектов государственной акционерной компании "Укррудпром".

В 2005 году КС отказал 62 депутатам в открытии производства относительно конституционности закона "Об особенностях приватизации предприятий Государственной акционерной компании "Укррудпром".

В 2015 году Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту завладения имуществом ГАК "Укррудпром".

Закон об особенностях приватизации "Укррудпром" был принят ВР в 2004 году. Этим законом были определены особенности приватизации пакетов акций предприятий горно-обогатительного сектора, которые были в собственности государственной акционерной компании "Укррудпром".

На тот момент "Укррудпром" владел контрольными и блокирующими пакетами почти всех предприятий горно-обогатительной промышленности, за исключением Полтавского ГОКа и Запорожского железорудного комбината.

Покупателями предприятий "Укррудпрома" стали АО "СКМ" Рината Ахметова, группа "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова и ООО "Смарт-групп" Вадима Новинского. Сейчас подавляющим большинством горнорудных предприятий владеет группа "Метинвест" и "Смарт-холдинг".

Законом о приватизации "Укррудпрома" предусматривалось, что приобрести контрольные или блокирующие пакеты акций этих предприятий могли только лица, которые уже владели блокирующими пакетами акций в одном из предприятий, входивших в "Укррудпром". Это требование закона и обжаловали в своих представлениях народные депутаты.