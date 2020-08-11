Финансовые новости
- |
- 11.08.20
- |
- 16:19
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В КСУ в третий раз обжаловали закон о приватизации Укррудпрома
08:13 11.08.2020 |
В Конституционный Суд поступило представление 45 народных депутатов относительно конституционности закона "Об особенностях приватизации предприятий Государственной акционерной компании "Укррудпром".
Текст представления, которое направил народный депутат Максим Бужанский (фракция "Слуга народа"), обнародован на сайте Суда, сообщает Укринформ.
В частности, авторы представления просят признать неконституционным закон "Об особенностях приватизации предприятий Государственной акционерной компании "Укррудпром" от 9 апреля 2004 года № 1677-IV, а также распоряжение Кабмина "О мерах по приватизации пакетов акций предприятий ГАК "Укррудпром" от 27 мая 2004 года № 348-р.
В представлении отмечается, что до вступления в силу этого закона принципы порядка приватизации государственной собственности предусматривали равенство всех участников, а привилегии были только у трудовых коллективов приватизируемых предприятий, и граждан Украины.
В то же время закон № 1677-IV предоставил привилегии инвесторам, ограничив других участников гражданского оборота, которые могли быть потенциальными покупателями пакетов акций предприятий "Укррудпрома", заявили авторы представления. По их мнению, это противоречит требованиям части четвертой статьи 21, частей первой, второй статьи 13,24 Конституции.
Как сообщалось, это уже третье обжалование в КС приватизации "Укррудпрома".
В мае 2019 года КС закрыл производство относительно приватизации объектов государственной акционерной компании "Укррудпром".
В 2005 году КС отказал 62 депутатам в открытии производства относительно конституционности закона "Об особенностях приватизации предприятий Государственной акционерной компании "Укррудпром".
В 2015 году Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту завладения имуществом ГАК "Укррудпром".
Закон об особенностях приватизации "Укррудпром" был принят ВР в 2004 году. Этим законом были определены особенности приватизации пакетов акций предприятий горно-обогатительного сектора, которые были в собственности государственной акционерной компании "Укррудпром".
На тот момент "Укррудпром" владел контрольными и блокирующими пакетами почти всех предприятий горно-обогатительной промышленности, за исключением Полтавского ГОКа и Запорожского железорудного комбината.
Покупателями предприятий "Укррудпрома" стали АО "СКМ" Рината Ахметова, группа "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова и ООО "Смарт-групп" Вадима Новинского. Сейчас подавляющим большинством горнорудных предприятий владеет группа "Метинвест" и "Смарт-холдинг".
Законом о приватизации "Укррудпрома" предусматривалось, что приобрести контрольные или блокирующие пакеты акций этих предприятий могли только лица, которые уже владели блокирующими пакетами акций в одном из предприятий, входивших в "Укррудпром". Это требование закона и обжаловали в своих представлениях народные депутаты.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Москаль обжаловал в суде постановление об укрупнении районов
ТОП-НОВОСТИ
|Узурпация по-маленькому. Зачем Зеленский срывает местные выборы 25 октября
|Так не доставайтесь вы никому: Почему «слугам» выгоднее не проводить местные выборы на Донбассе
|Позитив недели. Катера Mark VI для ВМС Украины планируют оснастить ракетными комплексами типа ВGM-176В Griffin
|Виталий Портников: Согласны ли украинцы и далее выглядеть в глазах остального мира огромным пиратским кораблем?
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|НБУ предоставил 6 банкам рефинанса на 905 миллионов
|Райффайзен банк Аваль планирует увеличить выплату дивидендов по итогам 2019г до 4,27 млрд грн
|В КСУ в третий раз обжаловали закон о приватизации Укррудпрома
|В Иране заявили, что не будут платить МАУ компенсацию за сбитый самолет
|Ярославский: Прокуратура повторно арестовала акции «Мотор Сич»
|Антимонопольный комитет проведет оценку продажи предприятия «Мотор Січ»
Это интересно
|Первые в мире планшеты на Snapdragon 865+ и с экранами 120 Гц. Представлены Galaxy Tab S7 и Galaxy Tab S7+
|Стоимость сделки по приобретению TikTok может достичь $30 млрд
|Samsung представила умные часы Galaxy Watch 3: управление смартфоном жестами и продвинутые медицинские функции
|Представлены Galaxy Buds Live — вкладыши открытого типа с активным шумоподавлением и множеством датчиков
|Представлены флагманские смартфоны Samsung Galaxy Note20 и Note20 Ultra
|Илон Маск испытал прототип корабля для полета на Марс. Он взлетел на 150 м - и это успех
|Глава Ford подал в отставку