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Антимонопольный комитет проведет оценку продажи предприятия «Мотор Січ»
07:56 07.08.2020 |
Антимонопольный комитет Украины проведет оценку продажи предприятия «Мотор Січ» на соответствие конкурентному законодательству.
Об этом говорится в комментарии председателя АМКУ Ольги Пищанской, который корреспонденту Укринформа предоставили в отделе коммуникаций этого органа.
По словам Пищанской, АМКУ осознает важность осуществления контроля за концентрациями объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности страны. «Да, на сегодняшний день в АМКУ рассматривается 4 дела о концентрации (в виде приобретения опосредованного контроля над ПАО «Мотор Січ»), в рамках которых исследуется влияние заявленных транзакций на состояние конкуренции на задействованных товарных рынках. В частности, авиационных двигателей для самолетов и вертолетов, их технического обслуживания и ремонта », - отметила она.
Председатель Антимонопольного комитета добавила, что хотя покупатель акций ПАО «Мотор Січ» отозвал заявление о предоставлении разрешения на концентрацию, АМКУ продолжает осуществлять начатое по собственной инициативе исследование вопроса приобретения акций ПАО «Мотор Січ» без получения разрешения АМКУ.
«АМКУ в рамках полномочий проведет оценку реализации стратегического предприятия «Мотор Січ» на соответствие конкурентному законодательству. По результатам проведенной проверки, в случае выявления нарушений, будут приняты жесткие меры реагирования в соответствии с действующим законодательством», - отметила Пищанская.
Как сообщал Укринформ, Президент Владимир Зеленский 6 августа поручил Премьер-министру совместно с Аппаратом Совета национальной безопасности и обороны, Службой безопасности Украины принять меры по защите экономических интересов государства. По мнению Президента, следует осуществить системную оценку влияния на состояние экономической безопасности государства, приватизации или продажи корпоративных прав в уставном капитале предприятий, имеющих монопольное (доминирующее) положение на рынке товаров, научно-исследовательских (научно-технических) учреждений, а также предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, в частности,публичного акционерного общества «Мотор Січ».
4 августа стало известно, что представители группы DCH, которая принадлежит Александру Ярославскому, достигли договоренности с китайскими инвесторами, которые представляют Skyrizon Aircraft Holdings Limited, совместно развивать "Мотор Сич".
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