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Суд снял арест с акций «Укртелекома» Ахметова
17:19 06.08.2020 |
Окружной административный суд Киева 23 апреля удовлетворил иск ООО "Финансовая компания " Сокур" к Государственной исполнительной службы Министерства юстиции и отметил аресте 92,79% акций "Укртелекома" (принадлежат ООО "ЕСУ" Рината Ахметова), наложенный по иску "Ощадбанка".
Об этом стало известно из постановления Шестого апелляционного админсуда от 30 июля, который открыл апелляционное производство по жалобе "Ощадбанка" в этом деле, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.
Окружной административный суд также признал обязал Государственную исполнительную службу воздержаться от обращения взыскания на 92,79% акций "Укртелекома" до снятия Фондом госимущества с контроля договора от 2011 года о приватизации "Укртелекома" или предоставления Фондом госимущества разрешения на принудительную реализацию соответствующих акций.
Свой иск ООО "Финансовая компания "Сокур" обосновало тем, что, пакет акций "Укртелекома" является имуществом с особым правовым режимом и находится под приватизационным контролем, а поэтому его отчуждение возможно только при наличии соответствующего разрешения Фонда государственного имущества или снятия приватизационного контроля.
Суд согласился с такими доводами, отметив Государственной исполнительной службой не было предоставлено доказательств, что ФГИ разрешил продажу акций или снял приватизационный контроль.
ООО "Финансовая компания "Сокур" в июле 2019 года выиграла иск к ООО "ЕСУ" о взыскании 334,4 млн грн задолженности по облигациям, которые фирма выкупила у обанкротившегося "Дельта Банка" с дисконтом 80%.
По данным госреестра, бенефициаром ООО "ФК "Сокур" является Анатолий Амелин. В 2011-2014 годах он был членом Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, участники рынка называли Амелина "финансистом Ахметова".
Как сообщалось, Исполнительная служба наложила арест на 93% акций "Укртелекома" в августе 2019 года из-за долга ООО "ЕСУ" Рината Ахметова (владелец пакета акций "Укртелекома") перед "Ощадбанком" в размере 1,8 млрд грн. В декабре "Ощадбанк" договорился о реструктуризации долга "Укртелекома".
Напомним, в июне 2017 года суд Лондона по иску Raga Establishment обязал СКМ доплатить $760 млн плюс проценты за покупку "Укртелекома" и отклонил встречные претензии компании Рината Ахметова о расторжении договора о покупке телеком-оператора. Согласно материалам судебного разбирательства, к сделке по приватизации госкомпании были причастны Виктор Янукович, бывший глава СБУ Валерий Хорошковский, Сергей Арбузов и Дмитрий Фирташ.
В октябре 2019 года компания "СКМ" Рината Ахметова по решению суда Лондона урегулировала спор с Raga Establishment Ltd в рамках мирового соглашения по делу "Укртелекома". В СКМ не опроверги выплату более $700 млн по решению суда, отказавшись уточнить детали.
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|Суд снял арест с акций «Укртелекома» Ахметова
Свой иск ООО "Финансовая компания "Сокур" обосновало тем, что, пакет акций "Укртелекома" является имуществом с особым правовым режимом и находится под приватизационным контролем, а поэтому его отчуждение возможно только при наличии соответствующего разрешения Фонда государственного имущества или снятия приватизационного контроля.
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