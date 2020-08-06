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Дионисий Галикарнасский
«Нафтогаз» уволил главу «Укртрансгаза»
12:38 06.08.2020 |
С 6 августа временно исполняющим обязанности генерального директора АО "Укртрансгаз" назначен первый заместитель главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Перелома вместо Сергея Алексеенко, который покинул занимаемый пост.
Об этом сообщает пресс-служба "Укртрансгаза", передает БизнесЦензор.
Сергей Алексеенко вошел в состав правления "Укртрансгаза" в марте 2017 года и отвечал за управление финансами. С марта 2019 года он возглавил компанию.
До назначения членом правления "Укртрансгаза" Алексеенко работал в должности советника председателя правления и уполномоченного по перспективным проектам в НАК "Нафтогаз Украины".
Как сообщалось, в 2016 году детективы НАБУ задерживали Сергея Перелому и замдиректора ОПЗ Николая Щурикова по делу о растрате средств предприятия.
По данным следствия, в мае 2015 года у первого заместителя главы правления НАК "Нафтогаз Украины", который являлся и главой наблюдательного совета ОПЗ "возник умысел на растрату средств указанного общества в пользу "Укрнафты".
В частности, что через компанию "Энергоальянс" была осуществлена закупка природного газа на сумму 250 млн грн по необоснованно завышенным ценам относительно среднерыночных.
Соломенский районный суд Киева арестовал Перелому и Щурикова с залогом в 80 млн грн и 40 млн грн соответственно, однако Апелляционный суд отпустил обоих подозреваемых под частичный домашний арест. Впоследствии Перелома вернулся к работе в "Нафтогазе"
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