Кабмин утвердил модель ПСО, предусматривающую продажу «Энергоатомом» около 40% ресурса на рынке двусторонних договоров

Кабинет министров Украины принял постановление о внесении изменений к действующей модели возложения специальных обязанностей на участников рынка электроэнергии (ПСО), передает Энергореформа.

Постановление предусматривает, в частности, продажу НАЭК "Энергоатом" электроэнергии ГП "Гарантированный покупатель" ("ГарПок") в объемах, необходимых для обеспечения ресурсом населения по цене 10 грн/Мвт-ч, и увеличение объемов продажи атомной э/э на рынке двусторонних договоров.

Соответствующее решение принято на заседании правительства 5 августа с трехдневной доработкой.

Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, это очень важный шаг к стабилизации рынка электроэнергии, поскольку около 50% производимой "Энергоатомом" электроэнергии будет направлено на потребности населения, а около 40% НАЭК сможет продавать на рынке двусторонних договоров.

"Это означает, что украинский бизнес получит электроэнергию по лучшей, чем сейчас, цене", - отметил премьер.

Он добавил, что проект постановления согласован с Секретариатом Европейского энергосообщества.

Как сообщала Энергореформа, согласно проекту постановления, переходная модель ПСО предусматривает продажу "Энергоатомом" электроэнергии "ГарПоку" в объемах, необходимых для потребностей населения по 10 грн/МВт-ч, ЧАО "Укргидроэнерго" - 30% произведенной электроэнергии по такой же цене. Оставшуюся часть ресурса производители электроэнергии продают на разных сегментах рынка по рыночным условиям.

В свою очередь, "ГарПок" продает электроэнергию поставщикам универсальных услуг (ПУУ) в необходимых объемах по цене, которая определяется как разница между средневзвешенной фиксированной ценой для бытовых потребителей и тарифами на передачу, распределение электроэнергии и услуги ПУУ, но не менее 10 грн/МВт-ч.

По нынешней модели ПСО, НАЭК продает "ГарПоку" 80% произведенной электроэнергии по цене 556 грн/МВт-ч., "Укргидроэнерго" - 35% своей э/э по ПСО.

Кроме того, "Энергоатом" продает 5% на рынке двусторонних договоров и 15% - на рынке на сутки вперед.