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Поставщик электроэнергии YASNO начинает продавать природный газ
15:52 05.08.2020 |
Энергоснабжающая компания YASNO получила лицензии на поставку газа и уже ведет переговоры о заключении первых газовых контрактов.
Об этом Укринформу сообщили в пресс-службе компании.
«Отныне, кроме электроэнергии и энергоэффективных решений, YASNO будет поставлять природный газ. Компания уже получила пакет лицензий на поставку природного газа и ведет переговоры о заключении первых газовых контрактов с юридическими клиентами. YASNO также готовится поставлять голубое топливо и населению», - говорится в сообщении.
Как сообщил директор по развитию бизнеса YASNO Александр Онищенко, компания создает комплексную систему энергетических решений.
«Мы понимаем, насколько клиентам удобно и выгодно иметь единого поставщика, который одновременно обеспечивает электроэнергией, газом, а также помогает экономить благодаря энергоэффективным решениям и продуктам. Это современная европейская практика, которую YASNO будет реализовывать в Украине в сочетании с высоким уровнем сервиса. Рассчитываем, что первые поставки пройдут предприятиям и организациям, которые нас хорошо знают как надежного и стабильного партнера по электроснабжению. К каждому клиенту мы используем индивидуальный подход», - сказал он.
По словам директора по продажам и обслуживанию клиентов YASNO Евгения Бушмы, приоритетом в обслуживании потребителей останется максимальная цифровизация взаимоотношений и развитие онлайн-каналов. «Сейчас ознакомиться с основными условиями договора на поставку газа для бизнес-клиентов и подать заявку на его заключение можно через интернет на сайте YASNO или в центральных энергоофисах в Киеве, Днипре или Мариуполе. Получить индивидуальную консультацию по вопросам газо- и электроснабжения бизнес-клиенты могут дистанционно у своих персональных менеджеров. Кроме того, наши клиенты могут заказать услуги энергоаудита и энергосервиса для оптимизации своих расходов на все виды энергоресурсов», - подчеркнул он.
Как сообщили в компании, промышленные потребители могут выбирать поставщика природного газа и покупать у него голубое топливо по свободным ценам. Скоро избрать YASNO своим газовым поставщиком смогут жители Киева, Днепропетровской, Донецкой областей и других регионов.
YASNO - поставщик электроэнергии, решений по энергоэффективности и для электромобилей, предоставляющий услуги для 3,5 млн украинских семей и юридических клиентов в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях.
Для уменьшения затрат клиентов на энергию поставщик предлагает энергоэффективные наборы, разумное освещение, солнечные крыши, системы хранения энергии, услуги энергоаудита, энергосервиса и энергоменеджмента. Электроавтомобилисты могут заказать в YASNO зарядные станции для установки дома или в офисе и получать дополнительный доход.
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