Поставщик электроэнергии YASNO начинает продавать природный газ

Энергоснабжающая компания YASNO получила лицензии на поставку газа и уже ведет переговоры о заключении первых газовых контрактов.

Об этом Укринформу сообщили в пресс-службе компании.

«Отныне, кроме электроэнергии и энергоэффективных решений, YASNO будет поставлять природный газ. Компания уже получила пакет лицензий на поставку природного газа и ведет переговоры о заключении первых газовых контрактов с юридическими клиентами. YASNO также готовится поставлять голубое топливо и населению», - говорится в сообщении.

Как сообщил директор по развитию бизнеса YASNO Александр Онищенко, компания создает комплексную систему энергетических решений.

«Мы понимаем, насколько клиентам удобно и выгодно иметь единого поставщика, который одновременно обеспечивает электроэнергией, газом, а также помогает экономить благодаря энергоэффективным решениям и продуктам. Это современная европейская практика, которую YASNO будет реализовывать в Украине в сочетании с высоким уровнем сервиса. Рассчитываем, что первые поставки пройдут предприятиям и организациям, которые нас хорошо знают как надежного и стабильного партнера по электроснабжению. К каждому клиенту мы используем индивидуальный подход», - сказал он.

По словам директора по продажам и обслуживанию клиентов YASNO Евгения Бушмы, приоритетом в обслуживании потребителей останется максимальная цифровизация взаимоотношений и развитие онлайн-каналов. «Сейчас ознакомиться с основными условиями договора на поставку газа для бизнес-клиентов и подать заявку на его заключение можно через интернет на сайте YASNO или в центральных энергоофисах в Киеве, Днипре или Мариуполе. Получить индивидуальную консультацию по вопросам газо- и электроснабжения бизнес-клиенты могут дистанционно у своих персональных менеджеров. Кроме того, наши клиенты могут заказать услуги энергоаудита и энергосервиса для оптимизации своих расходов на все виды энергоресурсов», - подчеркнул он.

Как сообщили в компании, промышленные потребители могут выбирать поставщика природного газа и покупать у него голубое топливо по свободным ценам. Скоро избрать YASNO своим газовым поставщиком смогут жители Киева, Днепропетровской, Донецкой областей и других регионов.

YASNO - поставщик электроэнергии, решений по энергоэффективности и для электромобилей, предоставляющий услуги для 3,5 млн украинских семей и юридических клиентов в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях.

Для уменьшения затрат клиентов на энергию поставщик предлагает энергоэффективные наборы, разумное освещение, солнечные крыши, системы хранения энергии, услуги энергоаудита, энергосервиса и энергоменеджмента. Электроавтомобилисты могут заказать в YASNO зарядные станции для установки дома или в офисе и получать дополнительный доход.