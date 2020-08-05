Украинская группа RDS вложила 75 млн грн в покупку нового асфальтобетонного завода и обустройство производственной базы

Украинская группа компаний RDS в рамках выполнения ремонтных работ на участке трассы М-14 в Херсонской области приобрела асфальтобетонный завод "Кредмаш ДС-16837" за 25 млн грн и инвестировала около 50 млн грн в производственную базу, которая находится в Новой Каховке Херсонской области, сообщил соучредитель компании Юрий Шумахер агентству "Интерфакс-Украина".

"Общая сумма наших инвестиций в покупку асфальтобетонного завода и в производственную базу составили около 75 млн грн. Мы расширяем наше присутствие в Херсонской области, для этого инвестируем в базу в Херсонской области", - сказал он.

Шумахер уточнил, что новый асфальтобетонный завод начнет работу через неделю, что позволит планомерно вести работы и уложиться в заявленные сроки местных строек.

Производительность завода Кредмаш ДС-16837 составляет до 160 тонн асфальтобетона в час, он состоит из асфальтосмесительной установки высокой мощности, агрегата питания, бункеров агрегата минерального порошка, четыре битумных цистерны по 30 кубометров и агрегата готовой смеси (100 тонн).

Группа RDS входит в Топ-3 дорожно-строительных компаний Украины, в ее составе компании "Киевшляхбуд" и "Ростдорстрой". Основные направления деятельности - строительство, реконструкция и эксплуатационное обслуживание автомобильных дорог и мостов, строительство аэродромных комплексов.

По состоянию на апрель 2020 года компания работала в восьми регионах Украины и имела 10 производственных баз. В частности, строила бетонную дорогу Н-14 "Кропивницкий - Николаев", а в рамках реконструкции трассы Н-31 "Днепр - Решетиловка" в Полтавской области - путепровод через железную дорогу и участок первой бетонной дороги в Украине. В 2019 году компания выиграла тендер Всемирного банка на проведение работ на трассе первой категории М-03 "Киев - Харьков - Должанский".

Конечными бенефициарными собственниками группы компаний RDS являются граждане Украины Юрий Шумахер и Евгений Коновалов.



