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Ярославский вместе с китайскими инвесторами из Skyrizon займется авиастроительным заводом «Мотор Cич»
08:25 05.08.2020 |
Представители группы DCH Александра Ярославского достигли договоренности с китайскими инвесторами, представляющими Skyrizon Aircraft Holdings Limited. Обе стороны будут вести всестороннее сотрудничество, совместно осуществляя деятельность по развитию украинского авиастроения и, в частности, запорожского ПАО «Мотор Cич». Об этом сообщает официальный сайт DCH.
В официальном сообщении, в частности, отмечается, что DCH имеет богатый опыт восстановления и модернизации промышленных предприятий, что наглядно демонстрирует стабильное функционирование Харьковского тракторного завода, Днепровского металлургического завода, криворожского рудника «Сухая Балка». Силами DCH был построен и эффективно администрируется современный аэропорт в Харькове, в настоящее время DCH принимает участие в проекте строительства нового аэропорта в Днепре в качестве частного инвестора аэровокзального комплекса.
ПАО "Мотор Сич" - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. В 2016 г. предприятие приобрели китайские инвесторы, связанные со Skyrizon, и инвестировали в развитие производства более $100 млн. Впоследствии шла речь о передаче 25 % акций «Мотор Сич» госконцерну «Укроборонпром». Однако июне текущего года советник гендиректора «Укроборонпрома» Руслан Корж сообщил, что «сегодня это предложение уже неактуально. Оно потеряло силу еще в прошлом году".
Александр Ярославский входит в ТОР-10 украинских бизнесменов согласно рейтингу Forbes-2020. Инвестиционный портфель принадлежащей ему группы DCH включает активы таких секторов, как финансы, промышленность, транспорт, девелопмент и др. Развитием Харьковского тракторного завода DCH Ярославского занимается с 2016 г., в настоящее время восстановлено тракторное производство, на базе ХТЗ cоздается бизнес-парк высоких технологий "Экополис ХТЗ" ($1 млрд. инвестиций до 2033 г.).
Международный аэропорт "Харьков" построен в рамках подготовки города к Евро-2012, инвестиции Ярославского как генерального инвестора и координатора составили $107,2 млн, аэропорт вошел в число наиболее динамично развивающихся аэропортов Европы. Инвестиции Александра Ярославского в развитие горно-металлургического дивизиона DCH (Днепровский металлургический завод (Петровка), "Сухая Балка) запланированы в размере $300 млн., ведется системная модернизация производства. Строительства нового аэропорта в Днепре реализуется в формате частно-государственного партнерства, DCH Ярославского отвечает за терминалы аэропорта, соответствующий проект уже был представлен инвестором.
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