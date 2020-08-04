ОПЗ в первом полугодии сменил прибыль на убыток

ОПЗ нарастил чистую прибыль из-за укрепления гривны

Одесский припортовый завод (ОПЗ) во втором квартале 2020 года получил 336,63 млн грн чистой прибыли, что на 42,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, вместе с тем, по итогам первого полугодия убыток составил 1,1 млрд грн, сообщается на сайте компании.

"На финансовый результат повлияло укрепление курса национальной валюты в течение отчетного периода, в результате чего задолженность перед компанией Ostchem ltd на 30 июня 2020 года уменьшилась на 3,4% и составила 8,8 млрд грн. Без учета курсовых разниц ... ОПЗ за второй квартал 2020 года получил 27,7 млн грн прибыли", - отмечается в сообщении компании в понедельник.

Чистый доход от реализации составил 504,6 млн грн, что почти в 2,4 раза выше аналогичного показателя 2019 года.

За первое полугодие 2020 года ввиду девальвации гривни чистый убыток в первом квартале составил 1,1 млрд, тогда как в первом полугодии прошлого года была чистая прибыль в размере 350,67 млн грн.

Выручка в первом полугодии выросла в 2,3 раза - до 1 млрд грн.

Компания сообщила, что в январе-июне она работала с частичной загрузкой производственных мощностей (один агрегат аммиака и два агрегата карбамида) по договору переработки давальческого сырья с компанией Агро Газ Трейдинг, а также проводила модернизацию агрегата №2 производства аммиака, который планируется запустить в работу в первом квартале 2021 года. Кроме того, в течение второго квартала началось финансирование и подготовка к остановочному плановому капитальному ремонту агрегата №1 производства карбамида, который начался с 5 июля этого года.

По итогам полугодия завод отгрузил на экспорт рекордные за последние пять лет 1,3 млн тонн аммиака и 402,4 тыс. тонн карбамида.

