Финансовые новости
- |
- 04.08.20
- |
- 17:39
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
ОПЗ в первом полугодии сменил прибыль на убыток
13:06 04.08.2020 |
Одесский припортовый завод (ОПЗ) во втором квартале 2020 года получил 336,63 млн грн чистой прибыли, что на 42,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, вместе с тем, по итогам первого полугодия убыток составил 1,1 млрд грн, сообщается на сайте компании.
"На финансовый результат повлияло укрепление курса национальной валюты в течение отчетного периода, в результате чего задолженность перед компанией Ostchem ltd на 30 июня 2020 года уменьшилась на 3,4% и составила 8,8 млрд грн. Без учета курсовых разниц ... ОПЗ за второй квартал 2020 года получил 27,7 млн грн прибыли", - отмечается в сообщении компании в понедельник.
Чистый доход от реализации составил 504,6 млн грн, что почти в 2,4 раза выше аналогичного показателя 2019 года.
За первое полугодие 2020 года ввиду девальвации гривни чистый убыток в первом квартале составил 1,1 млрд, тогда как в первом полугодии прошлого года была чистая прибыль в размере 350,67 млн грн.
Выручка в первом полугодии выросла в 2,3 раза - до 1 млрд грн.
Компания сообщила, что в январе-июне она работала с частичной загрузкой производственных мощностей (один агрегат аммиака и два агрегата карбамида) по договору переработки давальческого сырья с компанией Агро Газ Трейдинг, а также проводила модернизацию агрегата №2 производства аммиака, который планируется запустить в работу в первом квартале 2021 года. Кроме того, в течение второго квартала началось финансирование и подготовка к остановочному плановому капитальному ремонту агрегата №1 производства карбамида, который начался с 5 июля этого года.
По итогам полугодия завод отгрузил на экспорт рекордные за последние пять лет 1,3 млн тонн аммиака и 402,4 тыс. тонн карбамида.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Без новых лиц, но со сказками. Как Зе-команда идет на местные выборы
|Сбить рейтинг президента до 15%: Кто и зачем развернул кампанию против Ермака
|Виталий Портников: Кравчук - из поколения президентов, которые поддались на удочку Кремля
|Новый контролер. Станет ли сжиженный газ лучше по указке правительства
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|«Центрэнерго» показало 490 миллионов убытка за полгода
|ОПЗ в первом полугодии сменил прибыль на убыток
|Суд ликвидировал задолжавшую «Укрэксимбанку» 3,4 миллиарда компанию
|Укрзализныця будет развивать интермодальные перевозки со странами Восточной Европы и Балтии
|АМКУ оштрафовал две компании за сговор на тендере «Укргаздобычи» на 14 миллионов
Это интересно
|Google представила Pixel 4a: камера почти как у Pixel 4, «голый» Android и OLED-экран за $349
|Представлен игрофон Xiaomi Black Shark 3S со 120-Гц дисплеем и ценой от $570
|Дональд Трамп дал Microsoft 45 дней на поглощение TikTok
|Microsoft приостановила переговоры с ByteDance о покупке TikTok
|Lamborghini показала 830-сильный гиперкар Essenza SCV12
|SpaceX успешно вернула корабль Crew Dragon с космонавтами на борту на Землю
|17-летний подросток из Флориды задержан по подозрению во взломе Twitter