Суд ликвидировал задолжавшую «Укрэксимбанку» 3,4 миллиарда компанию

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Суд ликвидировал задолжавшую «Укрэксимбанку» 3,4 миллиарда компанию

 

Суд утвердил отчет ликвидатора и ликвидировал ПАО "Электроприбор" в связи с банкротством.

Об этом свидетельствует решение Хозяйственного суда Киева от 22 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

"Материалами дела подтверждается правомерность составленного ликвидатором отчета и сведения ликвидационного баланса, согласно которым у ПАО "Электроприбор" отсутствуют денежные средства и имущественные активы, за счет которых можно было бы провести удовлетворения всех требований кредиторов", - сказано в постановлении суда.

Согласно судебным материалам, в процессе конкурсного были погашены кредиторские требования к ПАО "Электроприбор" на 55,2 млн грн.

В то же время, в утвержденный судом реестр требований кредиторов предприятия были в том числе включены требования "Укрэксимбанка" на 3,25 млрд грн (из них 3,24 млрд грн - требования четвертой очереди). Также суд отдельно утвердил требования "Укрэксимбанка", которые обеспечены залогом должника на сумму 155,5 млн грн.
Согласно судебным материалам, ПАО "Электроприбор" было поручителем и ипотекодателем по долгам ООО "КоронАгро" (признано банкротом в июле 2017 года) перед "Укрэксимбанком". В ипотеку госбанку были переданы корпуса и нежилые помещения по адресу: г. Киев, ул. Глубочицкая, 17, залоговой стоимостью 155,5 млн грн.

По данным НКЦБФР, на конец 2017 года владельцем 93,8% акций ПАО "Электроприбор" была компания "Арпанет Холдингс Лимитед". В госреестре ее бенефициаром указан Александр Унинец.

По данным госреестра, конечным бенефициаром ООО "КоронАгро" является Виктор Тополов (экс-нардеп и экс-министр угольной промышленности).

Ранее Arpanet Holdings Limited связывали с женой Тополова, называя компанию одним из миноритариев KDD Group. Долговые обязательства KDD Group перед "Укрэксимбанком" достигали $168 млн.

По материалам: censor.net.ua
 

ПО РУБРИКАМ

12:23 Справочный курс гривны 4 августы понижен на 13,49 коп до 27,8269 грн/$1

11:34 Биржи АТР 4 августа закрылись в основном ростом вслед за рынками США

11:01 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 04.08.20

10:57 Украинский индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 03.08.2020

10:57 Остаток средств на корсчетах банков 04.08.20

10:49 Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 04.08.2020

10:39 Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 03.08.20

09:16 Золото 4 августа торгуется у рекордных значений на опасениях вокруг COVID-19

08:44 Доллар 4 августа торгуется разнонаправленно к евро и иене после роста накануне

07:37 Фондовые индексы США начали август с роста

03.08 Доллар на межбанке резко подорожал в первый рабочий день августа из-за активизации иностранцев

03.08 Депозитные ставки для физлиц 03.08.20

03.08 НБУ в июле оштрафовал за огрехи в финмониторинге БИС-Банк на 5 млн грн и еще 4 банка – по 200-300 тыс. грн

03.08 Заявления о якобы причастности связываемых с Суркисами компаний к выводу средств из ПриватБанка являются ложью - адвокат

03.08 Кредитный портфель украинских банков в июне сократился на 2,2%, а объем NPL - на 4,5% - НБУ

• дальше…

09:15 Россия разрывает налоговое соглашение с Кипром

09:00 Прокуратура расследует возможные финансовые махинации фирмы Трампа

08:54 Доклад ООН: КНДР может обладать небольшими ядерными зарядами

08:16 Бывший король Испании покинет страну на фоне коррупционного скандала

08:10 ВОЗ: Универсальное оружие от COVID-19 может и не появиться

03.08 ЦИК Беларуси отказал в установке на избирательных участках видеокамер

03.08 Британия оплатит 50% чека клиентов ресторанов, чтобы стимулировать спрос после карантина

03.08 Польша оштрафовала «Газпром» на 50 миллионов евро

03.08 Оппозиция Венесуэлы отказалась от участия в выборах

31.07 Трамп изменил позицию по поводу переноса президентских выборов

31.07 Сенаторы США предложили ежегодно выделять Украине по 300 млн долларов военной помощи

31.07 В комиссии США объяснили Трампу, что у него нет полномочий переносить выборы

31.07 МИД возмутило заявление посла Венгрии: нарушает договоренности министров

30.07 Додон анонсировал конституционную реформу и создал спецкомиссию

30.07 В Германии подсчитали количество легальных проституток с украинским гражданством

• дальше…

03.08 Ужесточение карантина: УЗ закрыла продажу билетов в Луцк, Тернополь и обратно

31.07 Минюст заработал на платных камерах в СИЗО уже около 379 тыс. гривен

30.07 Решение Кабмина: вместо бэби-боксов деньги на товары в спецмагазинах

29.07 Кабмин одобрил «пилот» по внедрению единого э-билета на транспорт

28.07 Зеленский ввел временный безвиз для китайских туристов

23.07 Киевсовет освободил от паевого взноса объекты «Укрбуда»

22.07 Кабмин отказался от плана провести перепись в 2020г и, возможно, в 2021г - Немчинов

22.07 Венецианская комиссия утвердила «срочный вывод» по закону о референдуме

21.07 В Украине заработали иммиграционные квоты для иностранных IT-специалистов

17.07 Предвыборный хаос. Зачем «слуги народа» подчинили все областные центры райсоветам

17.07 Рада приняла постановление о создании укрупненных районов

17.07 Украина и Гренада договорились об отмене виз

17.07 Взять под контроль Киевсовет: В какую игру будут играть Офис президента и Верещук на столичных выборах

16.07 Правом на бесплатную приватизацию земли воспользовался каждый сотый украинец

16.07 Зеленский тратит на километр дороги $10 млн: У Порошенко получалось втрое дешевле

• дальше…

11:32 Без новых лиц, но со сказками. Как Зе-команда идет на местные выборы

09:58 Сбить рейтинг президента до 15%: Кто и зачем развернул кампанию против Ермака

03.08 Жители украинских городов не чувствуют себя в безопасности - исследование

03.08 Виталий Портников: Кравчук - из поколения президентов, которые поддались на удочку Кремля

03.08 «Торговля на крови»-2: Почему Россия поддержит идею свободной экономической зоны «Донбасс»

03.08 Позитив недели. В Украине создают противокорабельный ракетный комплекс наземного базирования

31.07 Виталий Портников: Письмо Козака - это не дипломатия

31.07 Пискун стал советником генпрокурора - Офис генпрокурора

31.07 МИД возмутило заявление посла Венгрии: нарушает договоренности министров

30.07 Виталий Портников: Какая разница – Кучма или Кравчук?

30.07 Кравчук возглавил делегацию Украины в Трехсторонней контактной группе

30.07 Суды с Коломойским и другими олигархами: НБУ меняет главного юриста

30.07 Венгрия поддержит ужесточение санкций против РФ, если они действительно будут работать - посол

30.07 Визит Орбана в Украину состоится «когда позволят условия» - посол

29.07 Гендиректор «Укроборонпрома» Абромавичус сообщил о возможной смене должности

• дальше…

12:17 Первую в мире водородную заправку для пассажирских поездов построят в Германии

09:16 Toyota запустит производство твердотельных батарей в 2025 году

08:51 Илон Маск рассказал новые подробности о разрабатываемых чипов для мозга

08:21 BMW придумала руль-джойстик для машин с автопилотом

03.08 Google представила Pixel 4a: камера почти как у Pixel 4, «голый» Android и OLED-экран за $349

03.08 Представлен игрофон Xiaomi Black Shark 3S со 120-Гц дисплеем и ценой от $570

03.08 Дональд Трамп дал Microsoft 45 дней на поглощение TikTok

03.08 Microsoft приостановила переговоры с ByteDance о покупке TikTok

03.08 Lamborghini показала 830-сильный гиперкар Essenza SCV12

03.08 SpaceX успешно вернула корабль Crew Dragon с космонавтами на борту на Землю

03.08 17-летний подросток из Флориды задержан по подозрению во взломе Twitter

31.07 Kia представила новый Carnival

31.07 Amazon вложит свыше $10 млрд в создание сети спутникового интернета

31.07 27 менеджеров пирамиды PlusToken арестованы в Китае. Ущерб превысил $5,8 млрд

31.07 Panasonic рассчитывает повысить удельную энергоемкость аккумуляторов для Tesla на 20%

• дальше…

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

29.10 10 компаний Китая, вызывающих восхищение

23.10 Глава Nvidia — самый эффективный руководитель в мире

18.10 Грядёт революция в рекламе. Искусственный интеллект сможет дорисовывать рекламу в уже готовом видео

20.09 Где платят больше всего: топ-10 компаний мира

10.09 Основатель Alibaba Джек Ма уходит в отставку

22.08 Как стать геймером-миллионером и во что это обходится

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно