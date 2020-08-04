Укрзализныця будет развивать интермодальные перевозки со странами Восточной Европы и Балтии

Укрзализныця планирует развивать интермодальные перевозки внутри Украины и в сообщении со странами Восточной Европы и Балтии.

Соответствующий меморандум уже подписан с немецкой компанией HHLA International GmbH, дочерним предприятием «Контейнерный терминал «Одесса» и вновь созданным ООО «Украинская интермодальная компания», сообщает пресс-служба УЗ.

«Наша общая цель - предложить клиентам новую качественную и быструю модель перевозки грузов. Для этого Укрзализныци с партнерами необходимо осуществить инвестиции в развитие инфраструктуры Украины и ввести услуги интермодальных перевозок, отвечающих современным требованиям клиентов», - отметил и.о. председателя правления АО «Укрзализныця» Иван Юрик.

В частности, речь идет об улучшении пропускной способности железнодорожной станции Одесса-Порт и развитии железнодорожной инфраструктуры Одесского морского порта. «Кроме того, вместе мы должны привести систему тарифообразования в соответствие с лучшей международной практикой и обеспечить более эффективное распределение операционных и коммерческих рисков», - добавил он.

Меморандум также предусматривает в случае необходимости налаживание коммуникации с органами власти, международными организациями, в том числе финансовыми, заинтересованными в развитии железнодорожной инфраструктуры.

Юрик уверен в том, что тесное сотрудничество и общая цель - развитие интермодальных перевозок мирового образца - в итоге дадут мощный эффект на интересы компании и государства в целом.

