Финансовые новости
- |
- 04.08.20
- |
- 12:39
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Укрзализныця будет развивать интермодальные перевозки со странами Восточной Европы и Балтии
11:28 04.08.2020 |
Укрзализныця планирует развивать интермодальные перевозки внутри Украины и в сообщении со странами Восточной Европы и Балтии.
Соответствующий меморандум уже подписан с немецкой компанией HHLA International GmbH, дочерним предприятием «Контейнерный терминал «Одесса» и вновь созданным ООО «Украинская интермодальная компания», сообщает пресс-служба УЗ.
«Наша общая цель - предложить клиентам новую качественную и быструю модель перевозки грузов. Для этого Укрзализныци с партнерами необходимо осуществить инвестиции в развитие инфраструктуры Украины и ввести услуги интермодальных перевозок, отвечающих современным требованиям клиентов», - отметил и.о. председателя правления АО «Укрзализныця» Иван Юрик.
В частности, речь идет об улучшении пропускной способности железнодорожной станции Одесса-Порт и развитии железнодорожной инфраструктуры Одесского морского порта. «Кроме того, вместе мы должны привести систему тарифообразования в соответствие с лучшей международной практикой и обеспечить более эффективное распределение операционных и коммерческих рисков», - добавил он.
Меморандум также предусматривает в случае необходимости налаживание коммуникации с органами власти, международными организациями, в том числе финансовыми, заинтересованными в развитии железнодорожной инфраструктуры.
Юрик уверен в том, что тесное сотрудничество и общая цель - развитие интермодальных перевозок мирового образца - в итоге дадут мощный эффект на интересы компании и государства в целом.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Без новых лиц, но со сказками. Как Зе-команда идет на местные выборы
ТОП-НОВОСТИ
|Сбить рейтинг президента до 15%: Кто и зачем развернул кампанию против Ермака
|Виталий Портников: Кравчук - из поколения президентов, которые поддались на удочку Кремля
|Новый контролер. Станет ли сжиженный газ лучше по указке правительства
|«Торговля на крови»-2: Почему Россия поддержит идею свободной экономической зоны «Донбасс»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Суд ликвидировал задолжавшую «Укрэксимбанку» 3,4 миллиарда компанию
|Укрзализныця будет развивать интермодальные перевозки со странами Восточной Европы и Балтии
|АМКУ оштрафовал две компании за сговор на тендере «Укргаздобычи» на 14 миллионов
|Набсовет назначил Кудрицкого главой правления Укрэнерго
|НБУ в июле оштрафовал за огрехи в финмониторинге БИС-Банк на 5 млн грн и еще 4 банка – по 200-300 тыс. грн
Это интересно
|Lamborghini показала 830-сильный гиперкар Essenza SCV12
|SpaceX успешно вернула корабль Crew Dragon с космонавтами на борту на Землю
|17-летний подросток из Флориды задержан по подозрению во взломе Twitter
|Kia представила новый Carnival
|Amazon вложит свыше $10 млрд в создание сети спутникового интернета
|27 менеджеров пирамиды PlusToken арестованы в Китае. Ущерб превысил $5,8 млрд
|Panasonic рассчитывает повысить удельную энергоемкость аккумуляторов для Tesla на 20%