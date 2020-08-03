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"Вкладывать деньги в обанкротившиеся банки все равно, что лечить алкоголизм водкой"
Константин Кушнер
Чистая прибыль ПриватБанка за первое полугодие обвалилась почти на треть
15:50 03.08.2020 |
ПриватБанк завершил первое полугодие 2020 года с прибылью 14 млрд грн, что на 30% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствует финансовая отчетность банка.
Согласно документу, чистый процентный доход ПриватБанка за январь-июнь вырос на 7,6% по сравнению с первым полугодием 2019 года, до 10,57 млрд грн.
Активы банка за полгода увеличились на 5% - до 325,2 млрд грн, тогда как его обязательства выросли на 11,2%, до 282,2 млрд грн.
Собственный капитал Приватбанка за полгода составил 43,02 млрд грн, что на 21,1% меньше, чем за первое полугодие 2019 года. Уставный капитал банка сохранился на уровне 206,06 млрд грн.
Согласно данным НБУ, Приватбанк на 1 июня 2020 года был крупнейшим банков Украине по размеру общих активов. Он занимал 1 место среди 75 действовавших в стране банков.
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