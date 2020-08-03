Имущественный комплекс судостроительного завода «Океан» освободили из-под ареста

Имущественный комплекс николаевского судостроительного завода "Океан" освобожден из-под ареста, который длился более чем полгода.

Об этом сообщил владелец предприятия Василий Капацына в Facebook.

"6 месяцев и две недели завод Океан был под арестом. Мы делали все возможное и невозможное, чтобы приблизить день, и он наступил. Мы получили решение Печерского суда Киева, в котором прокуратура не предоставила доказательств, что арест был нужен. А именно, утверждение о необходимости ареста, на котором так настаивали некоторые прокуроры, "основывается на предположениях", - отметил Капацина.

По его словам, из-за ареста завод потерял иностранные контракты, которые гарантировали приход в Украину более 218 млн грн инвестиций.

«Мы потеряли специалистов, николаевских корабелов, которые снова поехали работать на иностранные верфи. Мы потеряли также генерального директора, на долю которого выпало руководить заводом в сложнейшее время и которому я благодарен за проявленные стойкость и выдержку. Мы потеряли более полугода времени. За это время мы могли бы построить новые суда, дать работу и достойную зарплату сотням корабелов, уплатить десятки миллионов гривень налогов. И самое важное для нас сегодня - по репутации Океана был нанесен сокрушительный удар», - отметил владелец предприятия.

Он также поблагодарил всех, кто поддерживал завод все это время.

Как сообщал Укринформ, по представлению Офиса генерального прокурора Печерским районным судом г. Киева 13 января 2020 года наложен арест на весь целостный имущественный комплекс ОАО «Николаевский судостроительный завод «Океан».

Это нанесло удар по имиджу предприятия перед его отечественными и иностранными партнерами. Был прекращен ряд контрактов на судостроение и судоремонт.

15 февраля сотни николаевцев вышли на акцию "Руки прочь от Океана" в поддержку своего завода.

3 декабря 2018 года завод «Океан», который до того несколько лет не работал, продали с аукциона за 122 миллиона 195 тысяч гривень. Это была третья попытка продать завод. Первые две не состоялись из-за отсутствия желающих его купить. Его новым владельцем стало ООО «Торговый дом «Аннона». Новый владелец погасил почти 100 миллионов гривень долгов по зарплате и начал возрождать производство.

