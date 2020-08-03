Украинская компания выиграла тендер на поставку трамваев в Румынию





Производитель трамвайных вагонов "Татра-Юг" победил в тендере на поставку в Румынский город Крайова 17 трамваев.

Об этом сообщает издание Československý Dopravák.

Сообщается, что это будут 25-метровые трамвайные вагоны, стоимостью за один вагон 1,7 млн евро,

Согласно публикации, заявки на участие в тендере также подавали турецкие компании Durmazlar и Bozankay, а также польская Pesa.

Издание отмечает, что сообщение о победе украинского производителя появилось на официальном портале закупок 29 июля, при этом отмечалось, что победитель определен 24 июля, однако еще неделя отведена на оспаривание результата.

При этом отмечается, что ценовой критерий при определении победителя составил 80%.

Издание предположило, что в случае окончательной победы украинского производителя в Крайова будут поставлены полностью низкопольные трамвайные вагоны новой модели К1-Т306.

