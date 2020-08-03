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Химкомпания Фирташа через суд отменила решение АМКУ о принудительном разделении
13:28 03.08.2020 |
Хозяйственный суд Киева 29 июля решением полностью удовлетворил исковые требования к Антимонопольному комитету компаний "Ривнеазот", "Черкасский "Азот" и "Северодонецькое объединение "Азот", входящих в азотный бизнес Group DF Дмитрия Фирташа, и признал недействительным решение ведомства от 5 сентября 2019 года о принудительном разделе этих активов течение девяти месяцев.
Об этом со ссылкой на пресс-службу Group DF сообщает БизнесЦензор.
"По результатам оценки предоставленных истцами доказательств, суд принял решение в пользу предприятий азотного бизнеса Group DF. Таким образом, истцы доказали беспочвенность выводов АМКУ в том, что предприятия азотного бизнеса группы занимали монопольное (доминирующее) положение на рынке азотных минеральных удобрений в 2014-2017 гг. и злоупотребляли этим положением", - сообщает Group DF.
Решение означает также незаконность наложения на "НФ Трейдинг Украина" штрафа в размере 107 млн грн.
Как сообщал БизнесЦензор, заводы группы Group DF Дмитрия Фирташа подали судебный иск для оспаривания решения Антимонопольного комитета Украины о монопольным положением на рынке азотных удобрений.
Как сообщалось, Антимонопольный комитет 5 сентября по делу о злоупотреблениях группы Дмитрия Фирташа на рынке минеральных удобрений в 2014-2017 годах наложил штраф на ООО "НФ Трейдинг Украина" в размере 107 млн грн, а в отношении компаний "Северодонецкое объединение "Азот", "Ривнеазот" и "Азот" (Черкассы) применить принудительное разделение.
В Group DF через холдинг Ostchem входят заводы Черкасский "Азот", "Ривнеазот" и Северодонецкий "Азот". Менеджмент Дмитрия Фирташа также контролирует государственный "Сумыхимпром".
86% в Ostchem принадлежит Фирташу. Еще 14% - народному депутату от "Оппозиционного блока" Юлии Левочкиной, сестре Сергея Левочкина - партнера Фирташа по телеканалу "Интер" и экс-главе Администрации президента Виктора Януковича.
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