Тарута продал свою долю в Украинской горно-металлургической компании

Антимонопольный комитет разрешил кипрским компаниям Lanacomo Limited и Leadpoint Limited сконцентрировать по более 25% акций Украинской горно-металлургической компании (УГМК). Об этом свидетельствует сообщение АМКУ о принятых решениях 31 июля 2020 года.

Согласно данным из системы раскрытия информации Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, до мая 2020 года крупнейшими акционерами УГМК были компания Trotio Holdings Limited и офшор народного депутата Сергея Таруты Frankiro Holdings Limited.

Trotio Holdings принадлежало 50% акций предприятия, Frankiro Holdings - 36%. Еще по 5,4% УГМК владели офшоры Lanacomo Limited и Leadpoint Limited и 5% - Украинской горно-металлургической компании Николаев.

Однако в мае доля Trotio Holdings в УГМК сократилась до 36% акций, а Frankiro Holdings - до 0%. Параллельно доли акций Lanacomo Limited и Leadpoint Holding синхронно выросли до 12,42%.

В реестре юридических лиц конечным бенефициаром УГМК числится гражданин Армении Саргис Исраэлян, которому принадлежит 36% акций Trotio Holdings Limited.

Украинская горно-металлургическая компания (УГМК) - одна из крупнейших металлургических компаний страны. Предприятие специализируется на поставках метелопроката на рынок Украины. За 2019 год УГМК получила 714,9 млн грн дохода, чистый убыток составил 169,7 млн грн.