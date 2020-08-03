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Тарута продал свою долю в Украинской горно-металлургической компании
08:54 03.08.2020 |
Антимонопольный комитет разрешил кипрским компаниям Lanacomo Limited и Leadpoint Limited сконцентрировать по более 25% акций Украинской горно-металлургической компании (УГМК). Об этом свидетельствует сообщение АМКУ о принятых решениях 31 июля 2020 года.
Согласно данным из системы раскрытия информации Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, до мая 2020 года крупнейшими акционерами УГМК были компания Trotio Holdings Limited и офшор народного депутата Сергея Таруты Frankiro Holdings Limited.
Trotio Holdings принадлежало 50% акций предприятия, Frankiro Holdings - 36%. Еще по 5,4% УГМК владели офшоры Lanacomo Limited и Leadpoint Limited и 5% - Украинской горно-металлургической компании Николаев.
Однако в мае доля Trotio Holdings в УГМК сократилась до 36% акций, а Frankiro Holdings - до 0%. Параллельно доли акций Lanacomo Limited и Leadpoint Holding синхронно выросли до 12,42%.
В реестре юридических лиц конечным бенефициаром УГМК числится гражданин Армении Саргис Исраэлян, которому принадлежит 36% акций Trotio Holdings Limited.
Украинская горно-металлургическая компания (УГМК) - одна из крупнейших металлургических компаний страны. Предприятие специализируется на поставках метелопроката на рынок Украины. За 2019 год УГМК получила 714,9 млн грн дохода, чистый убыток составил 169,7 млн грн.
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