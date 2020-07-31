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В США опубликованы доказательства связи Суркисов с « Приватбанком»
17:59 31.07.2020 |
В 2008-2010 годах ряд компаний, связанных с ПриватБанком, получили кредиты от кипрского филиала ПриватБанка на общую сумму $361 млн. Впоследствии эти средства были депонированы на счета в ПриватБанке, как средства компаний семьи Суркосов.
Об этом говорится в расследовании международного агентства Kroll, часть которого опубликована в газете Chikago Morning Tribune 30 июля, передает БизнесЦензор.
В расследовании Kroll указано, ссуды, общая стоимость которых составляла $361 млн, передавались через сеть транзакций между счетами компаний связанных сторон.
По версии следствия, эти средства впоследствии были депонированы в Приватбанке. Первоначально они были депонированы на срок до двух лет. Потом средства были перенаправлены на депозитные счета шести компаний: Sofinam Investments LLP, Lumil Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP и Tamplemon Investments LLP.
Все они были зарегистрированы в один и тот же день по одному и тому же адресу и находились под юрисдикцией Британских Виргинских островов.
"Эти шесть держателей счетов представляли около 80% от общего объема средств, депонированных на Кипре, на общую сумму $245 млн. Проценты, полученные по депозитам, были значительно выше, чем проценты, причитающиеся по кредитам", - говорится в отчете Kroll.
Расследование Kroll показало, что все шесть депозитных счетов, упомянутых в отчете, ведут к Григорию и Игорю Суркису, украинским олигархам и деловым партнерам Игоря Коломойского, крупнейшего акционера ПриватБанка до его национализации.
Независимое расследование деятельности Приватбанка проводилось Kroll с 2016 по 2017 год.
Напомним, 15 июня 2020 года Верховный Суд отменил решения судов низших инстанций, которыми братья Суркисы не признавались связанными с прошлыми владельцами Приватбанка - Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.
У Игоря Суркиса в "Приватбанке" на счету было 151 млн грн, у Полины Ковалик (жены Григория Суркиса) - 514,1 млн грн, Григория Суркиса - 163,1 млн грн, Марины Суркис (дочь Игоря Суркиса) - 174,5 млн грн, Рахмиля Суркиса (отец братьев Суркисов) - 44,8 млн грн. В рамках процедуры bail-in, Приватбанк погасил за счет большей части этих средств обязательства Суркисов перед банком.
Решение Верховного суда повлияло на решение по обжалованию процедуры bail-in другими участниками. Речь идет о 29 млрд грн, которые были конвертированы в капитал банка при национализации.
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