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Чистый доход Укрпочты вырос на 12,6%
08:05 30.07.2020 |
Чистый доход ПАО "Укрпочта" за 6 месяцев 2020 года достиг почти 4,3 млрд грн, что на 12,6% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
"Национальный почтовый оператор за 6 месяцев текущего года увеличил чистый доход на 12,6% в сравнении с аналогичными показателями 2019 года, который составил около 4,3 млрд грн. Чистая прибыль Укрпочты за пол года составила 42,7 млн грн", - говорится в сообщении.
В компании отметили, что до сих пор ощущают последствия карантина, введенного из-за пандемии коронавируса, - и в незапланированных расходах, и в недополученных доходах.
"Только 120 млн грн мы потратили на выплату надбавки сотрудникам за работу в условиях карантина и на средства индивидуальной защиты в условиях пандемии. В бизнесе ощутимым стало существенное снижение объемов международной почты из-за отмены авиасообщения и приостановки работы некоторых государственных учреждений и, как следствие, сокращение внутренней переписки. Все это частично удалось компенсировать благодаря росту всех направлений бизнеса: посылок, платежей, торговли", - отметили в пресс-службе.
Так, рост объемов мелких пакетов произошел на 10,9% по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем, посылок - на 19,9%, платежей - на 16,6%, пенсии и пособия - на 14,1%. Доходы от мелких пакетов увеличились на 20,3%, посылок - на 18,5%, платежей - на 12,3%.
За последние полгода компания приобрела на условиях финансового лизинга 500 автомобилей Fiat Doblo Maxi для передвижных отделений и 154 автомобиля для курьерской и городской доставки: 71 авто Fiat Doblo Maxi и 83 автомобиля Citroen Jumper.
Как сообщалось, по результатам 2019 года Укрпочта выплатила 202,7 млн грн дивидендов, что стало самой большой суммой отчислений дивидендов в государственный бюджет за все время существования компании.
АО "Укрпочта" планирует удвоить доход, выйти на прибыль в более чем 1 млрд грн и стать независимой от государства до 2024 года. Такими планами компания поделилась перед началом карантина.
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