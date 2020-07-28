Экспорт курятины в ЕС, страны Ближнего Востока и СНГ восстановили в полном объеме - МХП

Экспорт курятины из Украины в Европейский Союз, страны Ближнего Востока и СНГ восстановлен в полном объеме.

Об этом Укринформу сообщили в МХП.

«Вспышка птичьего гриппа H5N1 в Украине (Винницкая область) была объявлена в I квартале 2020 года и вызвала временное прекращение экспорта из Украины в ЕС (восстановлено в начале марта 2020 года), Саудовскую Аравию и другие рынки Ближнего Востока (восстановлено в феврале и марте 2020 года), а также в страны СНГ (открылись с мая 2020 года)», - говорится в сообщении.

В холдинге отметили, что уменьшение использования мощностей комплексов птицеводства было продиктовано неблагоприятными экономическими условиями, но теперь производство полностью восстановлено.

«С целью смягчения неблагоприятного влияния на деятельность и рентабельность МХП руководство компании приняло решение уменьшить использование мощностей комплексов птицеводства примерно на 10% (с февраля до конца марта 2020 года). С начала апреля все производственные мощности птицеводства компании снова работают на полную мощность», - сообщили в МХП.

Отмечается, что общие объемы производства курятины МХП во II кв. 2020 года остались относительно стабильными и составили 181 291 тонну (II кв. 2019 г.: 182 306 тонн), и примерно на 2% выше по сравнению с I кв. 2020 года (178 640 тонн). В I полугодии производство курятины выросло на 2% и составило 359 931 тонн (I полугодие 2019 г.: 353 578 тонн).

МХП - ведущий производитель курятины в Украине с наибольшей долей на рынке, а также на Балканах и в ЕС. МХП владеет и контролирует все этапы производства курятины: от выращивания зерновых и масличных культур, производства комбикормов до производства инкубационных яиц и выращивания бройлерного поголовья, переработки, сбыта, дистрибуции и продажи мяса птицы.