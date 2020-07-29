«Укрзализныця» раскрыла планы по покупке американских локомотивов

В компании уверены, что будущее «Укрзализныци» - за электровозами, но дизельная тяга будет использоваться еще лет 20-30 как минимум

Об этом в интервью НВ Бизнес рассказал и. о. председателя правления «Укрзализныци» Иван Юрик.

«После потери «Лугансктепловоза», который делал довольно неплохие дизели, нам пришлось идти на сотрудничество с международными партнерами», - сказал он.

«То, что я слышу от наших специалистов и локомотивных бригад, этот локомотив неплохо себя зарекомендовал. Он намного эффективнее в потреблении энергоресурсов на единицу продуктивной работы», - рассказал Юрик.

Ближайшие планы

По его словам, компания планирует обновлять дизельную тягу по нескольким параллельным направлениям.

«И модернизация тех, что у нас есть, и приобретение незначительной партии новых дизельных локомотивов. Мы сейчас обсуждаем с американскими партнерами (GE, - ред.) дополнительную партию до 40 новых дизельных локомотивов. Надеюсь, что к концу года подойдем к подписанию», - сказал глава компании.

Он добавил, что УЗ начала процесс закупки новых электровозов: до 200 единиц различных типов электротяги.

«Сейчас проводим открытый конкурс. Надеюсь, что также до конца года уже будет ответ, кто будет нашим партнером по строительству и приобретению этих локомотивов. Задача наша и правительства - это большой процент локализации, чтобы мы запустили экономику внутри страны», - добавил Юрик.