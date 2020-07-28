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Национальный банк Украины 24 июля 2020 года предоставил четырем банкам рефинансирование на 816 млн гривень
08:28 28.07.2020 |
"Национальный банк Украины сообщает, что 24.07.2020 произошел количественный тендер по рефинансированию банков сроком до 84 дней, по результатам которого удовлетворены заявки 4-х банков на общую сумму 816,0 млн грн по процентной ставке в размере 6,00 % годовых", - говорится в сообщении НБУ.
Согласно данным НБУ, долгосрочное рефинансирование получили: АО "ИНГ Банк Украина" - 600 млн грн, АО "Мисто Банк" - 125 млн грн, АО "РАДАБАНК" - 70 млн грн, АО "Украинский банк реконструкции и развития" - 21 млн грн.
Национальный банк Украины 24 июля 2020 года предоставил четырем банкам рефинансирование на 816 млн гривень.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
"Национальный банк Украины сообщает, что 24.07.2020 произошел количественный тендер по рефинансированию банков сроком до 84 дней, по результатам которого удовлетворены заявки 4-х банков на общую сумму 816,0 млн грн по процентной ставке в размере 6,00 % годовых", - говорится в сообщении.
Согласно данным НБУ, долгосрочное рефинансирование получили: АО "ИНГ Банк Украина" - 600 млн грн, АО "Мисто Банк" - 125 млн грн, АО "РАДАБАНК" - 70 млн грн, АО "Украинский банк реконструкции и развития" - 21 млн грн.
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